Las acciones de Apple suben un 4 %, lidera a las Big Tech y eleva al Nasdaq 100 a los 24.700 puntos 📈

Las acciones de Apple suben un 4 % en la sesión de hoy, consolidándose como el componente con mejor desempeño dentro de los principales índices bursátiles estadounidenses. En los últimos días, varias firmas de análisis han mejorado su calificación sobre la compañía, citando fuertes catalizadores relacionados con nuevos productos, entre ellos el lanzamiento del iPhone Air, el esperado iPhone 20 para el próximo año, y una nueva línea de productos impulsados por inteligencia artificial. La mejora más reciente provino de Melius Research, que otorgó un potencial alcista hasta los 260 USD por acción para el gigante de Cupertino. A pesar del repunte, las acciones de Apple aún cotizan un 15 % por debajo de sus máximos históricos cercanos a los 260 USD. En el último trimestre, la empresa reportó un crecimiento interanual del 10 % en ventas , el más sólido desde diciembre de 2021.

cercanos a los 260 USD. En el último trimestre, la empresa reportó un , el más sólido desde diciembre de 2021. Las ventas en China aumentaron un 4 % interanual , sorprendiendo al mercado y contribuyendo no solo al crecimiento general, sino también a un cambio positivo en la percepción de los inversores sobre las perspectivas del negocio de Apple en la región .

, sorprendiendo al mercado y contribuyendo no solo al crecimiento general, sino también a un . La compañía se prepara para presentar nuevas funciones de IA en sus productos , mientras que las ventas de iPhone aumentaron un 13 % interanual en el trimestre más reciente. Por su parte, las ventas de Mac superaron en un 10 % las expectativas del mercado , alcanzando los 8.000 millones de dólares en el trimestre.

, mientras que las en el trimestre más reciente. Por su parte, las , alcanzando los en el trimestre. Además, Apple probablemente evitará los aranceles impuestos durante la era Trump , gracias a su compromiso de invertir 600.000 millones de dólares en producción nacional en EE. UU. durante los próximos cuatro años .

, gracias a su compromiso de . Tanto el beneficio neto como los ingresos superaron en más de un 5 % las estimaciones de Wall Street, y todo apunta a que una parte importante de los consumidores aún está esperando adquirir nuevos productos de Apple con funcionalidades de IA, lo que podría traducirse en una oportunidad significativa para mejorar márgenes y monetizar servicios de alto valor añadido. Sin embargo, si estas funciones no cumplen con las expectativas, Apple podría tener dificultades para mantener su estatus como acción de crecimiento, especialmente con una relación precio/beneficio (PER) cercana a 30. Desde una perspectiva histórica, la valoración de Apple se encuentra en torno a su promedio de largo plazo, mientras la compañía aún enfrenta múltiples catalizadores de crecimiento: mejora de ventas en China, fuerte demanda del iPhone, un portafolio de productos en expansión y desarrollos en inteligencia artificial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: Bloomberg Finance L.P. Apple mantiene su estrategia constante de recompra de acciones, reduciendo gradualmente el número de títulos en circulación.

Fuente: Charlie Bilello, X El repunte de hoy en las acciones de Apple impulsa al índice US100 hasta los 24.700 puntos. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.