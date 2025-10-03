S&P 500 marca un nuevo máximo histórico 📈 Applied Materials cae, RareEarth USA sube por rumores de acuerdo en EE. UU.

USA Rare Earth , una empresa emergente de minería de tierras raras, se dispara ante la especulación sobre un posible acuerdo con el gobierno estadounidense.

Las acciones de Applied Materials retroceden después de que la compañía advirtiera que la política comercial de EE. UU. pesará sobre sus beneficios.

El S&P 500 sigue marcando nuevos máximos históricos, acercándose al nivel de 6.800 tras la publicación de datos débiles del ISM de servicios en EE. UU.

Los mercados continúan al alza a pesar de la creciente probabilidad de una extensión del cierre del gobierno estadounidense (Kalshi estima alrededor de 14 días).

El S&P 500 continúa escalando a nuevos máximos históricos, mientras que el indicador RSI supera los 73 puntos, lo que refleja un fuerte optimismo y un impulso alcista en el mercado en general, pese al cierre del gobierno. Históricamente, tras el 86% de los cierres previos, el S&P 500 se negoció más alto 12 meses después con una ganancia promedio del +12,7%, aunque solo en alrededor del 55% de los casos terminó en positivo al cierre del periodo. La razón está en los antecedentes: durante las décadas de 1970 y 1980, los cierres estuvieron acompañados de fuertes ventas; sin embargo, desde 1995, el índice ha avanzado después de cada cierre posterior. En el frente macroeconómico, los datos del ISM mostraron una fuerte caída en los nuevos pedidos, lo que impidió que la cifra principal cumpliera las previsiones. Mientras tanto, los subíndices de empleo y precios registraron ligeras subidas, superando las expectativas.

Applied Materials (AMAT.US) cayó alrededor de un 2% después de que el gigante de equipos de semiconductores advirtiera que sus ingresos fiscales de 2026 podrían reducirse en 600 millones de dólares. La caída se debe a una nueva normativa introducida por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU., que se espera afecte a las ventas futuras.

Freeport-McMoRan (FCX) subió un 1,3% después de que UBS elevara la recomendación para el productor de cobre y oro de neutral a comprar, señalando mayor confianza en las perspectivas de la compañía.

Baidu (BIDU.US) avanzó cerca de un 2% tras el ajuste de Morgan Stanley en su precio objetivo para la tecnológica china, que pasó de 100 a 140 dólares, reflejando expectativas de mayor crecimiento.

USA Rare Earth (USAR.US) se disparó cerca de un 10% después de que CNBC informara que la empresa mantiene conversaciones directas con la administración Trump. La noticia alimentó la especulación sobre un posible acuerdo con el gobierno estadounidense, aumentando el optimismo de los inversores.

Maplebear (CART.US) , matriz de Instacart, retrocedió alrededor de un 1,5% después de que Piper Sandler rebajara su calificación de overweight a neutral, citando intensificación de la competencia en el sector de entregas.

Tronox Holdings (TROX.US) cayó casi un 3% después de que JPMorgan redujera su recomendación de overweight a neutral, apuntando al deterioro de las condiciones en la industria de dióxido de titanio que podrían pesar sobre el rendimiento en el corto plazo.

Datos ISM de servicios – septiembre (EE. UU.)

PMI de servicios: 50,0 (Pronóstico: 51,7 | Anterior: 52,0)

Empleo en servicios: 47,2 (Pronóstico: 46,6 | Anterior: 46,5)

Nuevos pedidos en servicios: 50,4 (Pronóstico: 54,0 | Anterior: 56,0)

Precios pagados en servicios: 69,4 (Pronóstico: 68,0 | Anterior: 69,2)

Técnicos (AMAT.US & FCX.US)

Applied Materials (AMAT.US): Las acciones retrocedieron tras alcanzar el retroceso de Fibonacci del 71,6% de la subida de junio de 2024. El primer soporte relevante en un escenario correctivo se sitúa en torno a 205 dólares, definido por reacciones previas del precio y el retroceso de Fibonacci del 61,8%.

Freeport-McMoRan (FCX.US): Las acciones intentan retomar la tendencia alcista, mostrando un rebote en forma de V desde el reciente mínimo de precios en torno a los 32 dólares.

