Las acciones de Coinbase superan una importante zona de resistencia 🔔

Potencial alcista: Si el soporte de 300 USD se mantiene, los siguientes niveles de resistencia a vigilar se ubican en 378 USD y luego en 423 USD, los máximos previos.

Fortaleza técnica vigente: A pesar de la corrección, Coinbase sigue cotizando por encima de su media móvil exponencial de 100 periodos, lo que indica que el sesgo alcista general se mantiene.

Zona de soporte en 300 USD: El título encontró apoyo cerca de los 300 USD, un nivel reforzado por reacciones previas del precio y por el retroceso de Fibonacci del 50% correspondiente al rally de abril–julio.

Fuerte rally, corrección pronunciada: Coinbase se disparó entre abril y julio de 2024, pero posteriormente devolvió cerca de la mitad de ese impulso en una fuerte caída. Hoy las acciones suben un 1%.

Las acciones de Coinbase mantuvieron una fuerte tendencia alcista entre abril y julio de 2024. Posteriormente, sufrieron una corrección profunda y pronunciada que recortó aproximadamente la mitad del rally previo. Sin embargo, la caída se detuvo en torno a la zona de los 300 USD por acción, nivel que ahora ofrece una base potencial para un nuevo impulso alcista. La zona de los 300 USD ha demostrado ser significativa, marcada por múltiples reacciones previas del precio, así como por el retroceso de Fibonacci del 50% trazado sobre todo el movimiento ascendente iniciado en abril de este año. Además, el precio ha logrado mantenerse por encima de la media móvil exponencial de 100 periodos, lo que refuerza el sentimiento alcista en torno al valor. Si el rebote desde este soporte en 300 USD se confirma, no puede descartarse un movimiento hacia la resistencia en 378 USD, seguido por los 423 USD por acción, que corresponden a los máximos más recientes.

