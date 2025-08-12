Las acciones de BBVA lastran al Ibex 35

El Ibex 35 ha vivido una sesión de altibajos, pero finalmente logró cerrar acercándose de nuevo a los 15.000 puntos. La jornada estuvo condicionada por las novedades en la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell y por los datos de inflación en Estados Unidos.

Movimientos destacados en el Ibex 35

Ayer por la tarde BBVA comunicó su decisión de continuar con la OPA sobre Sabadell, y el mercado espera ahora que pueda mejorar su oferta, lo que ha impulsado al alza las acciones del banco catalán durante las primeras horas del día. Con una prima negativa del 8% y un clima regulatorio adverso, las probabilidades de éxito se reducen, en gran parte por la prima negativa, la fortaleza actual de Sabadell y las condiciones regulatorias impuestas. Para cambiar el rumbo, BBVA debería mejorar significativamente la oferta, algo que por ahora no está garantizado, y que desde nuestro punto de vista carece de sentido económico, lo que deja a Carlos Torres en una encrucijada.



Entre los valores con mayores subidas del día también se sitúa IAG. La aerolínea ha liderado la tabla del Ibex 35 gracias a una cascada de revisiones al alza en las recomendaciones de los principales bancos de inversión. El grupo aéreo, que recientemente presentó unos resultados semestrales muy por encima de las previsiones del mercado, ha captado la atención de los analistas, que ahora ven un mayor potencial de revalorización en su cotización.



Otra de las acciones alcistas del selectivo es Repsol gracias a un contexto de optimismo generalizado en el sector energético europeo, impulsado por la subida de los precios de la materias primas.



Junto a BBVA, la farmacéutica Grifols ha sido una de las principales causantes del freno del Ibex 35.

Los datos de inflación por debajo de lo esperado

Wall Street sigue camino de sus máximos históricos. En esta ocasión una lectura de inflación en línea a lo esperado reforzó la idea de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en septiembre, lo que impulsaría las acciones al alza y a la baja a los rendimientos de los bonos a corto plazo.



La lectura de la inflación da nueva munición a aquellos que apuestan a que la Fed tiene espacio para reanudar los recortes de tipos, al tiempo que alivia algunas preocupaciones de que nuevos aranceles podrían avivar presiones duraderas sobre los precios. A pesar de que la evolución de los precios se encuentra por encima del objetivo, a la hora de la verdad, probablemente hará lo necesario para salvar el mercado laboral, dada su vitalidad para la economía.



En el caso de las acciones, esto se suma a un repunte impulsado por el entusiasmo persistente por la inteligencia artificial y los sólidos resultados corporativos. Las acciones pueden seguir subiendo, y se necesitará una cifra de inflación mucho mayor, u otra perturbación del mercado, para que comience una corrección.



En otros mercados el dólar continúa bajando respecto a gran parte de las divisas, y los activos refugio se ven penalizados ante el mayor atractivo de los activos de riesgo.