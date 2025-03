Las acciones de BBVA (BBVA.ES) retroceden cerca de un 1% tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor del presidente de Turquía, Erdogan y el desplome de la lira turca frente al euro y el dólar. Recordemos que BBVA tiene una alta exposición al país turco, ya que este representa el 6% de sus beneficios totales. La detención de Imamoglu lastra las acciones de BBVA Imamoglu está acusado de corrupción y de presuntamente brindar apoyo a una organización terrorista. Tras su detención, la lira turca ha registrado una depreciación histórica frente a las principales divisas. En concreto, el euro ha subido un 5,44% frente a la lira turca, con un tipo de cambio de 42,44 liras, mientras que el dólar ha experimentado un aumento del 5,60%, alcanzando una cotización de 38,75 liras. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inestabilidad generada preocupa a BBVA, que es el segundo banco más grande de Turquía con una cuota de mercado del 18,9%. Si la depreciación de la lira continúa puede causar estragos en los resultados de BBVA durante lo que queda de año. En 2024, Turquía contribuyó con un beneficio atribuido de 611 millones de euros al grupo BBVA, lo que representa un incremento del 16% respecto al ejercicio anterior, suponiendo un 6% del total de beneficios de la compañía. Además, la región turca representa un 10.2% de los activos totales de la entidad. BBVA se mantiene como la segunda mayor entidad financiera del país, y presentó un margen neto de 9.3% en la región. La entidad española tiene una presencia destacada en Turquía, operando con 925 oficinas y empleando a un total de 22,664 personas en el país euroasiático. Entorno macroeconómico Desde las elecciones de mayo de 2023, se ha observado una progresiva normalización de la política económica y monetaria en Turquía, con un fuerte ajuste de los tipos de interés que ha contribuido a estabilizar el tipo de cambio y moderar la inflación. A pesar de la hiperinflación, Turquía parecía estar recuperando la estabilidad económica. Este contexto de recuperación muestra un entorno favorable para BBVA, que ha mejorado sus resultados en la región en términos de crecimiento de los préstamos y de los ingresos por comisiones, así como en el resultado de operaciones financieras. Cotización de las acciones de BBVA Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB A pesar de la abrupta caída al inicio de la sesión, donde las acciones de BBVA se han anotado una caída del 2%, la entidad ha logrado recuperarse ligeramente, limitando su caída a un 0,8%. Pese a este farolillo rojo, el rendimiento de los títulos de BBVA en lo que llevamos de año sigue siendo positivo. Actualmente, la compañía se sitúa en un canal alcista cotizando por encima de su media móvil de 14 y 28 sesiones. Además, un ADX por encima de los 40 puntos nos indica una tendencia fuerte, que complementando al gráfico confirma la tendencia alcista de las acciones de BBVA. En lo que llevamos de año, las acciones de BBVA acumulan una subida de más del 44% demostrando un buen rendimiento.

