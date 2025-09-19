Las acciones de Boeing reaccionan a su recalificación

Un reciente informe de Bank of America aporta un sesgo optimista hacia las acciones de Boeing, al destacar señales de estabilización operativa y una trayectoria favorable en el cierre del ejercicio. Tras un año cargado de malas noticias y retrocesos en los procesos de fabricación, el sector aeroespacial parece encontrar claros en el horizonte.

Buenas cifras de entregas para Boeing

De acuerdo con datos de Aero Analysis Partners (AAP), Boeing ya ha concretado 16 entregas del modelo 737 en septiembre, siguiendo la pauta estacional de aceleración hacia fin de mes. La tendencia apunta a un volumen mensual en el rango de 30 a 40 aeronaves, consistente con julio y agosto, lo que situaría las entregas del tercer trimestre en 118 unidades. La cifra superaría tanto las 104 del segundo trimestre como las 92 registradas en el mismo período de 2023.

La producción del 737 se mantiene estable en torno a 38 unidades mensuales, con 37 aviones ensamblados en agosto y 11 adicionales en la primera quincena de septiembre. No obstante, el CEO de Boeing reconoció que el nivel de retraba­jos, ajustes posteriores al ensamblaje para corregir fallos de calidad, sigue por debajo de los parámetros internos, evidenciando retrasos en la planta de Renton.

Esta situación limita la capacidad de la compañía para escalar de inmediato a la meta de 42 unidades mensuales en octubre. Aun así, Bank of America proyecta que la Administración Federal de Aviación (FAA) podría autorizar el aumento de la producción durante el cuarto trimestre, siempre que Boeing demuestre avances consistentes en sus procesos de calidad y ensamblaje.

Más allá del 737, Boeing sostiene un ritmo creciente en el 787 Dreamliner, con una proyección de 9 entregas en septiembre. Esto elevaría el total del trimestre a 26 unidades, frente a 24 en el segundo trimestre y 14 en el mismo lapso de 2023, reforzando la diversificación en la cartera de entregas.

El repunte sostenido en las entregas, junto con la expectativa de mayores aprobaciones regulatorias, refuerza la confianza en la recuperación planteada por BofA. La entidad mantiene su recomendación de compra sobre Boeing, con un precio objetivo de 270 dólares por acción.

Tras un periodo complicado para el sector aeroespacial marcado por la presión en la cadena de suministro y las restricciones regulatorias, el desempeño de Boeing en este último periodo del año será clave. Si la compañía consolida la normalización operativa observada en las últimas semanas, sus acciones podrían reafirmarse como una de las oportunidades más atractivas dentro del sector aeroespacial.

A pesar de las buenas expectativas, las acciones de Boeing retroceden un 0,3% en la sesión de hoy a pesar del avance de un 25,5% en el acumulado del año.

