Mercados en pausa a la espera de los resultados de Netflix

Ethereum también registra ganancias más modestas, de alrededor del 1 % , superando los 4.000 USD .

Bitcoin sube más de un 1,5 % , superando los 122.000 USD .

Comienza la temporada de resultados para las "Magníficas 7", mientras los mercados esperan a Netflix

Hoy marca el inicio de la temporada de publicación de resultados para las denominadas "Magníficas 7", las mayores y más influyentes compañías tecnológicas de EE. UU., lo que mantiene a los mercados en un estado de expectativa.

Al momento de la publicación, los índices S&P 500 y Nasdaq 100 se mantienen alrededor de los niveles de cierre de ayer.

Tras la sesión de hoy, se anunciarán los resultados financieros de Netflix, que podrían influir aún más en el sentimiento de los inversores.

Europa cierra en positivo

Las principales bolsas europeas cerraron la jornada en territorio positivo:

FTSE 100 : +0,25 %

CAC 40 : +0,64 %

AEX : +0,02 %

DAX: +0,37 %

Canadá: inflación por encima de lo previsto

En septiembre, la inflación interanual en Canadá (IPC) alcanzó el 2,4 %, superando tanto el pronóstico del 2,3 % como el nivel anterior del 1,9 %. La variación mensual fue del +0,1 %.

Como consecuencia, la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de Canadá en octubre cayó del 86 % al 74 % tras la publicación de los datos.

Bolsa de Varsovia: ligera corrección

La Bolsa de Varsovia experimentó hoy una ligera corrección, con la mayoría de los principales índices cerrando en rojo.

La dinámica de producción y ensamblaje en Polonia en septiembre fue ligeramente mejor de lo esperado, con un aumento del 0,2 % interanual (se preveía una caída del 2 %), lo que sugiere cierta resiliencia en el sector industrial.

Sin embargo, el indicador BIEC continúa señalando un deterioro del clima económico.

GE Aerospace supera expectativas

GE Aerospace publicó sus resultados del tercer trimestre, superando ampliamente las expectativas del mercado, lo que impulsó el precio de sus acciones.

La empresa también elevó sus previsiones para todo el año fiscal, a pesar del crecimiento moderado en pedidos.

Materias primas: cacao al alza, metales preciosos en fuerte corrección

Los precios de futuros del cacao comienzan a repuntar tras las caídas previas, pese a las fuertes restricciones a la exportación desde África y una menor actividad de procesamiento en Asia y Europa. Actualmente, los contratos se cotizan en torno a 5.943 USD por tonelada.

El oro cae más de un 5 %, marcando su mayor corrección diaria desde agosto de 2020, como resultado de tomas de ganancias, un dólar más fuerte y la disminución de tensiones geopolíticas.

El precio ha caído por debajo de los 4.150 USD por onza.

La plata también cae más de un 7 %, rompiendo el nivel de los 50 USD, en su mayor retroceso diario desde abril. La caída se debe en parte a tomas de ganancias tras una ola de FOMO (miedo a quedarse fuera) entre inversores minoristas.