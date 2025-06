Las acciones de BP se disparan ante especulaciones de adquisición, mientras Shell sugiere un acuerdo histórico. 📌

Las acciones de BP subieron hasta un 9,30鈥% en el mercado burs谩til estadounidense, tras un informe del Wall Street Journal (WSJ) que indica que Shell se encuentra en conversaciones preliminares para adquirir a su rival con sede en Londres. Aunque no se ha confirmado ning煤n acuerdo y los t茅rminos siguen sin revelarse, la noticia surge en medio de una creciente especulaci贸n de que BP, bajo presi贸n tras a帽os de bajo rendimiento y por parte del inversor activista Elliott Management, podr铆a convertirse en objetivo de adquisici贸n. Shell habr铆a estado evaluando la posibilidad de un acuerdo desde mayo, aunque un portavoz se帽al贸 que la empresa sigue centrada en el rendimiento y la simplificaci贸n. De concretarse, la adquisici贸n ser铆a una de las m谩s grandes en la historia europea, con el potencial de crear un gigante petrolero capaz de rivalizar con los gigantes estadounidenses ExxonMobil y Chevron. La empresa combinada producir铆a casi 5 millones de barriles diarios de petr贸leo equivalente y dominar铆a el mercado de gas natural licuado. No obstante, los analistas advierten que la operaci贸n ser铆a costosa, ya que podr铆a implicar una prima del 20鈥% sobre la valoraci贸n de BP, estimada en 58.000 millones de libras esterlinas, y podr铆a generar preocupaciones antimonopolio en los mercados minoristas de combustibles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Fuente: xStation 5

