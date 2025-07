Las acciones de Charles Schwab suben un 4% 📈

Las acciones de Charles Schwab Corp. (SCHW.US) suben un 4% en el premercado, rozando brevemente su m谩ximo hist贸rico de cierre de 96$ establecido en enero de 2022. El repunte se produjo despu茅s de que Schwab publicara ganancias e ingresos mejores de lo esperado para el segundo trimestre, impulsados por un notable resurgimiento en la actividad comercial minorista y una entrada significativa de nuevas cuentas. Para el trimestre que finaliz贸 el 30 de junio, el beneficio neto fue de 1.980 millones de d贸lares, o 1,08 d贸lares por acci贸n. Si bien fue inferior al pico del a帽o anterior de 4.690 millones de d贸lares (o 5,85 d贸lares por acci贸n), la cifra super贸 las expectativas de los analistas. Sobre una base ajustada, Schwab report贸 ganancias de 1,14 d贸lares por acci贸n, superando la estimaci贸n de consenso de FactSet de 1,10 d贸lares. Los ingresos totales tambi茅n impresionaron, alcanzando un r茅cord de 5.850 millones de d贸lares, frente a los 4.690 millones de d贸lares del a帽o pasado y superando el pron贸stico de Wall Street de 5.730 millones de d贸lares.

Una de las m茅tricas destacadas del trimestre fue un aumento del 23% en los ingresos por operaciones burs谩tiles, que alcanzaron los 952 millones de d贸lares. El salto refleja una mayor participaci贸n en el mercado durante la dr谩stica ca铆da de las acciones en abril, apodada por algunos como el "D铆a de la Liberaci贸n", cuando los mercados se vieron sacudidos por una oleada de vientos cruzados macroecon贸micos y geopol铆ticos. Esa volatilidad del segundo trimestre impuls贸 los vol煤menes transaccionales y las ganancias de Schwab. El motor de adquisici贸n de clientes de Schwab no mostr贸 signos de fatiga. La compa帽铆a report贸 m谩s de un mill贸n de nuevas cuentas de corretaje abiertas durante el trimestre. Es una cifra significativa desde cualquier punto de vista, incluso para una de las corredur铆as minoristas m谩s grandes del mundo. Adem谩s, la firma atrajo $80,3 mil millones en nuevos activos netos b谩sicos, un aumento interanual del 31%. Esta afluencia impuls贸 los activos totales de clientes de Schwab a un r茅cord de $10.76 billones, lo que refleja un crecimiento anual del 14%. Precio de聽Charles Schwab Al cierre del jueves, las acciones de Schwab acumulaban una ganancia de casi un 26% en lo que va de a帽o, superando significativamente tanto al 铆ndice S&P 500 como al ETF Financial Select Sector SPDR. El retorno de los operadores activos, junto con un s贸lido crecimiento de las cuentas y un patrimonio r茅cord, presenta una imagen de una empresa bien posicionada para beneficiarse tanto de los picos de negociaci贸n impulsados por la volatilidad como de los flujos de gesti贸n patrimonial a largo plazo. Por ahora, las acciones en la preapertura del mercado son m谩s altas que durante el m谩ximo de 2021. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.