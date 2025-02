Las acciones de Constellation Brands se disparan

Las acciones de Constellation Brands (STZ.US) subieron un 6,5% después de que Berkshire Hathaway revelara una participación de 1.240 millones de dólares en la compañía. Todo ello a pesar de las preocupaciones actuales sobre los posibles aranceles a las importaciones mexicanas y el debilitamiento del gasto de los consumidores. La inversión destaca el valor potencial de la cartera de cervezas premium de la empresa y su sólida posición en el mercado, incluso cuando persisten los obstáculos a corto plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg L.P. Posición estratégica de Constellation Brands Constellation Brands mantiene un sólido liderazgo en el mercado de la cerveza mexicana premium. La cartera de cervezas de la empresa, que representa más del 80% de los ingresos, sigue mostrando resiliencia a pesar de los amplios desafíos que afronta la industria. El enfoque estratégico sigue estando en expandir las redes de distribución y aprovechar las tendencias demográficas favorables en el mercado hispano. Desarrollo de negocios de cerveza El segmento de cerveza sigue mostrando un crecimiento constante a pesar de los obstáculos macroeconómicos, con un crecimiento interanual del 3,2% en las existencias agotadas. Las innovaciones premium como Modelo Oro han mostrado un sólido desempeño, satisfaciendo la demanda de los consumidores de opciones bajas en calorías. La expansión de la distribución sigue siendo un motor clave del crecimiento, con planes de añadir 500.000 nuevos puntos de distribución para 2028. Desafíos y oportunidades estratégicas de Constellation Brands La empresa enfrenta varios desafíos importantes, incluidos posibles aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, que podrían afectar materialmente los márgenes dado que el 85% de los ingresos provienen de importaciones mexicanas. La gerencia ha delineado estrategias de mitigación que incluyen iniciativas de ahorro de costes, gestión de inventario y ajustes estratégicos de precios. Además, los cambios en las preferencias de los consumidores y la conciencia de la salud presentan desafíos y oportunidades para la innovación de productos. Si bien persisten los obstáculos a corto plazo, incluida la incertidumbre macroeconómica y los posibles aranceles, la sólida posición de mercado de la empresa y su cartera premium brindan resiliencia. El crecimiento continuo del segmento de cerveza y el potencial de expansión de la distribución ofrecen un importante potencial alcista, mientras que el segmento de vinos y licores experimenta un reposicionamiento estratégico para abordar los desafíos de rendimiento. Entorno regulatorio y competitivo La principal preocupación regulatoria se centra en los posibles aranceles a las importaciones mexicanas, actualmente suspendidos durante 30 días. La empresa mantiene fuertes relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y México, lo que pone de relieve su impacto económico en ambos países. Aproximadamente el 75% del total de insumos está denominado en dólares estadounidenses, lo que potencialmente mitiga el impacto de los aranceles. A pesar de los desafíos a corto plazo, varios factores respaldan una perspectiva positiva a largo plazo: Sólida posición de mercado en el segmento de cerveza premium con un crecimiento constante.

Importantes oportunidades de expansión de la distribución.

La inversión de Berkshire Hathaway valida la propuesta de valor.

Valoración atractiva con un P/E futuro de 12,2x.

Sólida generación de flujo de caja libre y estabilidad del balance. Los inversores deben seguir de cerca la evolución de los aranceles mexicanos, los patrones de gasto de los consumidores y el progreso en la recuperación del segmento de vinos y licores como indicadores clave para el desempeño futuro. Valoración de las acciones de Constellation Brands Basándonos en nuestro análisis de Constellation Brands, utilizando datos históricos y estados financieros de la empresa, hemos desarrollado proyecciones que incorporan varios escenarios de crecimiento. Nuestro modelo de flujo de caja descontado utiliza los siguientes supuestos clave: Tasa de crecimiento de los ingresos: 3,0-3,2% para el período inicial

Margen operativo: 33-34%

WACC terminal: 7,0-7,2%

Precio actual: 172,42$. Análisis de sensibilidad de descuento de flujos Nuestro análisis de sensibilidad revela dinámicas interesantes en diferentes escenarios operativos. Con una tasa de crecimiento de los ingresos del 3,0% y un margen operativo del 34%, el modelo sugiere un valor razonable de 246,49 dólares. Aumentar el crecimiento de los ingresos al 3,2% con el mismo margen operativo elevaría el valor implícito a 260,71 dólares, lo que sugiere un potencial alcista significativo desde los niveles actuales. El análisis de sensibilidad del valor terminal, utilizando varios escenarios de crecimiento y WACC, muestra que con una tasa de crecimiento de los ingresos terminales del 3,0% y un WACC terminal del 7,2%, el modelo sugiere un valor razonable de alrededor de 234,11 dólares. Sin embargo, si el crecimiento terminal mejora al 3,2% con un WACC menor del 7,0%, el valor implícito aumenta a 260,71 dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Análisis de comparación entre pares Si analizamos comparativamente a las empresas de bebidas más importantes, como Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage y Keurig Dr Pepper, vemos que Constellation Brands cotiza actualmente a múltiplos significativamente más bajos. Las valoraciones basadas en múltiplos sugieren un potencial alcista sustancial en diferentes métricas: Valoraciones implícitas basadas en diferentes enfoques: Rango de valoración basado en la media: $213,56 a $383,30

Rango de valoración basado en la mediana: $232,17 a $428,01

Rango de valoración ponderado por capitalización: $211,74 a $463,74 Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Análisis de rendimiento de Constellation Brands El análisis de sensibilidad de la rentabilidad requerida sugiere que con una tasa de crecimiento de dividendos del 6,5% y una rentabilidad requerida del 8,9%, el valor razonable es de aproximadamente 177,50 dólares, cerca del precio de mercado actual. Sin embargo, con supuestos ligeramente más optimistas (crecimiento de dividendos del 6,7% y rentabilidad requerida del 8,7%), el valor razonable aumenta a 213,40 dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Basándonos en el análisis de valoración: El análisis de flujo de caja descontado indica un rango de valor razonable de 234-261$, lo que sugiere un aumento del 35-51% desde los niveles actuales El análisis de pares múltiples muestra un descuento significativo con respecto a pares en la mayoría de las métricas, con valores implícitos que sugieren un potencial de aumento del 23-169% El análisis de rendimiento requerido sugiere un rango de valor razonable de 177-213$, lo que indica un aumento del 3-24% La amplia gama de métricas de valoración refleja la incertidumbre actual del mercado con respecto a: Impacto potencial de los aranceles a las importaciones mexicanas.

Patrones de gasto de los consumidores en bebidas premium.

Potencial de recuperación del segmento de vinos y licores.

Dinámica competitiva en el mercado de la cerveza. Precio de las acciones de Constellation Brands

