La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉

8:09 7 de agosto de 2025

Índice de producción alemana

Producción industrial alemana: valor real: -1,9% intermensual. Pronóstico: -0,4%. Anterior: 1,2%.

El descenso de la producción industrial alemana en junio de 2025 se debió a caídas significativas en la fabricación de maquinaria y equipos, productos farmacéuticos y alimenticios. Los sectores con un consumo intensivo de energía también experimentaron una contracción notable, mientras que las revisiones de datos anteriores, especialmente en el sector automotriz, intensificaron la tendencia a la baja. En general, la producción ha retrocedido a niveles observados por última vez durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

 

