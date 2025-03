Las acciones de CrowdStrike caen ante una previsión conservadora para 2025

Las acciones de CrowdStrike Holdings Inc. cayeron hasta un 12 % en la jornada del miércoles después de que el gigante de la ciberseguridad emitiera una previsión de beneficios decepcionante, señalando desafíos continuos mientras la empresa sigue recuperándose de la interrupción de software disruptiva del año pasado Perspectiva Financiera para 2025 (Año Fiscal 2026): La empresa emitió una previsión de ingresos de $4.74-4.81 mil millones, en línea con las expectativas de los analistas de $4.77 mil millones. Sin embargo, la previsión de beneficio operativo ajustado de $944.2-985.1 millones estuvo por debajo de los $1.03 mil millones esperados. Lo más preocupante para los inversores fue la previsión de beneficio por acción (BPA) ajustado de $3.33-3.45, significativamente inferior a la estimación de consenso de $4.43. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsión para el Primer Trimestre de 2025 (Año Fiscal 2026): Para el próximo trimestre, CrowdStrike proyecta ingresos entre $1.10-1.11 mil millones, en línea con la expectativa de los analistas de $1.11 mil millones. La empresa estima un beneficio operativo ajustado de $173.1-180.0 millones y un BPA ajustado de $0.64-0.66, muy por debajo de las proyecciones de los analistas de $0.96. Factores que Impactan la Perspectiva: La empresa espera $73 millones en costos relacionados con interrupciones en el primer trimestre de 2025, además de $43 millones asociados con programas de compromiso con clientes iniciados después del incidente del 19 de julio. La implementación de una tasa impositiva ajustada del 22.5% resultará en una reducción de BPA de $0.19 en el primer trimestre y de $0.98 en el año completo. El CEO George Kurtz anunció que la empresa pondrá fin al "programa de paquetes de compromiso con clientes" lanzado tras la interrupción, el cual ofrecía descuentos para retener a los clientes afectados. Comentarios del CEO: El CEO George Kurtz describió el cuarto trimestre como el inicio de una "historia de recuperación" y expresó confianza en que el crecimiento se acelerará en la segunda mitad de 2025 a medida que desaparezcan los descuentos únicos. Explicó que la guía de menor rentabilidad refleja costos de ventas y marketing para paquetes de compromiso con clientes, que serán "amortizados a lo largo de todo el año", además de inversiones planificadas en áreas clave para respaldar la escala de la empresa y sus capacidades de inteligencia artificial. Movimiento de las Acciones de CrowdStrike (Intervalo Diario - D1): Actualmente, las acciones se negocian por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. Los bajistas buscarán una prueba de la media móvil simple de 200 días y del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, mientras que los alcistas intentarán recuperar la media móvil simple de 50 días en $385.98 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%.

