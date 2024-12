Las acciones de defensa europeas suben gracias a Rheinmetall

La Agencia de Adquisiciones de Defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania ha firmado un nuevo contrato con la empresa de armamento alemana Rheinmetall (RHM.DE) para el suministro de munición de artillería de calibre 155 mm. Las acciones de la empresa suben hoy casi un 2% y se espera que las entregas comiencen en el primer semestre de 2025; la compra está financiada íntegramente por el presupuesto de Ucrania. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Rheinmetall suben El valor y la cantidad de municiones en el contrato no fueron revelados. El contrato recientemente firmado entre Rheinmetall y las Fuerzas Armadas de Ucrania cubría decenas de miles de diferentes módulos de propulsión para proyectiles de calibre 155 mm; las entregas están programadas para enero de 2025. Rheinmetall se ha comprometido a establecer una planta de municiones en Ucrania; se espera que las operaciones comiencen en la segunda mitad de 2026, es decir, después de unos dos años desde el inicio de su construcción.También se establecerán cuatro fábricas en Ucrania para la producción de vehículos blindados Fuchs.

La empresa alemana comunicó hoy que suministrará a Ucrania otros 20 vehículos de combate de infantería (IFV) Marder 1A3; su entrega está prevista para la primera mitad de 2025. El valor estimado de cada uno es de aproximadamente 15 millones de euros; el gobierno alemán está financiando este pedido. Están equipados con un telémetro láser adicional para apuntar con precisión. Las subidas de hoy no se limitan a Rheinmetall, sino que también se extienden a todo el sector de defensa europeo. Las acciones italianas Leonardo (LEO.IT) y británica BAE Systems (BAE.UK) cotizan al alza. Donald Trump ha anunciado que espera que los países miembros de la OTAN financien el sector armamentístico con un mínimo del 5% del PIB. Por ello, el mercado espera con razón que los contratos para muchas empresas de este segmento puedan resultar mucho más lucrativos que en años anteriores. Las acciones de Rheinmetall subían casi un 4% hoy, pero casi la mitad de las subidas de hoy se han esfumado en la segunda mitad de la sesión. Fuente: Plataforma de XTB

