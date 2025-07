Resumen diario: Nuevos desarrollos comerciales sacuden los mercados de materias primas (08.07.2025)

Wall Street sigue mostrando cautela ante la evolución de la política comercial de EE. UU. El Dow Jones cae cerca de un 0,4 % , mientras que el Nasdaq y el S&P 500 se mantienen prácticamente sin cambios. En contraste, el índice de pequeña capitalización Russell 2000 rebota con un alza del 0,8 % .

