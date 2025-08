Las acciones de Domino's Pizza Group UK caen un 16%

Las acciones de Domino’s Pizza Group (DOM.UK) están teniendo la caída más pronunciada en un solo día en la historia de la compañía, cayendo un 16% (más del 20% al abrir el mercado). La reacción del mercado no fue nada accidental: los inversores fueron tomados por sorpresa por una perspectiva de ganancias para todo el año degradada y un panorama de costes preocupante pintado por el liderazgo de la compañía. ¿Qué ha pasado con Domino´s Pizza? La confianza de los inversores se vio afectada con razón. A continuación, se presentan los factores clave que impulsaron la drástica respuesta del mercado: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía revisó a la baja su pronóstico de EBITDA, pasando de un rango previamente esperado de 141-150 millones de libras a una nueva estimación de 130-140 millones de libras. Este rango revisado se sitúa por debajo del consenso del mercado, que se situaba en un promedio de 146,1 millones de libras. En abril, entraron en vigor en el Reino Unido mayores contribuciones patronales a la Seguridad Social. El director ejecutivo, Andrew Rennie, admitió abiertamente que los costes adicionales ascienden a "millones", lo que ha erosionado significativamente la rentabilidad de la compañía. En el primer semestre del año, el número de nuevas pizzerías no cumplió con las expectativas. La compañía ahora prevé que las aperturas de tiendas se sitúen entre las 25 y las 35, una caída drástica respecto a la cifra previamente prevista de más de 50. Según se informa, los franquiciados están adoptando una estrategia más cautelosa ante el aumento de los costes laborales. En el primer semestre de 2025, los beneficios antes de impuestos cayeron un 32% interanual, hasta los 40,5 millones de libras, a pesar de un modesto aumento del 1,4% en los ingresos. En medio del aumento de los precios de los alimentos y una disminución general del poder adquisitivo, los consumidores británicos se han vuelto más frugales, reduciendo gastos discrecionales como la comida para llevar y la entrega a domicilio. Si bien la gerencia intentó suavizar el mensaje señalando una creciente cuota de mercado y una mejora en las ventas comparables hacia finales de julio, los inversores se centraron en indicadores menos alentadores: Sin repunte sostenido de las ventas durante mayo y junio

Se esperan nuevas presiones de costes tras la actualización fiscal de otoño del gobierno británico

Disminución del impulso inversor y dudas de los franquiciados La compañía también reveló que está explorando activamente la adquisición de una segunda marca para operar junto a Domino's. Si bien el consejo de administración enfatizó que no se requeriría una emisión de capital, la falta de detalles concretos significa que el mercado sigue centrado en los riesgos en lugar de en las posibles oportunidades. El director ejecutivo, Andrew Rennie, señaló que, a pesar del entorno desafiante, Domino's continúa aumentando su participación de mercado al ofrecer "gran valor, productos innovadores y entregas aún más rápidas". Sin embargo, ni siquiera estas fortalezas fueron suficientes para contrarrestar la creciente presión de los costos y la disminución de la demanda de los consumidores. Cotización de Domino´s Pizza Para los inversores, los próximos meses serán cruciales. Mucho dependerá de cómo reaccione el mercado a las próximas medidas de la gerencia, ya sean nuevos ajustes de precios o adquisiciones estratégicas. Por ahora, sin embargo, la magnitud de la caída del precio de las acciones deja pocas dudas: la confianza de los inversores se ha visto gravemente afectada. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.