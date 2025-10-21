GE Aerospace, filial del gigante General Electric, es líder mundial en propulsión de aviación, soluciones de servicio y sistemas y soluciones de defensa. Hoy, antes del inicio de la sesión bursátil, ha publicado sus resultados del tercer trimestre fiscal. La compañía opera una vasta flota de motores comerciales y militares, y su estado es crucial para los sectores de la aviación y la defensa a nivel mundial.

Las acciones de GE Aerospace se disparan

Los inversores se mostraron entusiasmados con los resultados, ya que la empresa matriz inició sus operaciones con un crecimiento superior al 4% y alcanzó su nuevo máximo histórico.

En el tercer trimestre, se anunció un aumento interanual de los pedidos del 2%. La compañía también reportó un incremento del 26% en el beneficio operativo en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, se registraron aumentos en el beneficio por acción y el flujo de caja libre, con un aumento aproximado del 30% en este último, y el beneficio por acción (BPA) de hasta el 44%.

Esto sugiere que no solo crecieron los ingresos, sino que también mejoraron la eficiencia operativa y la conversión de efectivo. En términos numéricos, la compañía declaró que el flujo de caja libre ascendió a 2.400 millones de dólares (+30% interanual) y el BPA ajustado alcanzó los 1,66 dólares, lo que representa un aumento del 44%.

Desglosando el negocio por segmentos:

En el segmento "Motores Comerciales y Servicios" , la demanda de servicios (incluyendo mantenimiento y repuestos) aumentó un 32% interanual, mientras que los ingresos por estos servicios crecieron un 28%. En el segmento "Tecnologías de Defensa y Propulsión", los ingresos aumentaron un 26% interanual, mientras que las ganancias en esta área del negocio aumentaron un 75%, lo que sugiere mejoras significativas en los márgenes y beneficios derivados de la optimización de costos o una mejor combinación de clientes y productos.

La compañía elevó sus predicciones: el crecimiento de los ingresos ahora se sitúa no solo en torno al 10%, sino en un 15%. El beneficio operativo se ajustó al alza en aproximadamente 300 millones de dólares, y se espera que el flujo de caja libre supere los 7.000 millones de dólares (frente a la previsión anterior de 6.000 millones de dólares). Esto representa un importante impulso positivo para el mercado, y la gerencia señala que es capaz no solo de mantener un sólido crecimiento, sino también de superar sus propias expectativas. Los resultados del tercer trimestre muestran que GE Aerospace se encuentra en muy buenas condiciones: a pesar de un crecimiento relativamente modesto de los pedidos, la compañía logró generar un sólido crecimiento en los resultados operativos y el flujo de caja. El catalizador clave parecen ser los servicios posventa, que incluyen mantenimiento, repuestos y visitas a taller, que tradicionalmente generan márgenes más altos que la venta de motores nuevos. En el segmento CES, se observó un aumento del 32% en los servicios y del 28% en los ingresos por servicios, lo que respalda esta tesis.

en los servicios y del 28% en los ingresos por servicios, lo que respalda esta tesis. Por otro lado, el segmento de defensa (DPT), con un gran aumento de los beneficios, sugiere que la gestión de costes, la mejora en la combinación de clientes o contratos, y posiblemente el aumento de precios, tuvieron un claro impacto. Esta es una señal muy positiva en un sector donde la presión de los costos y las interrupciones en la cadena de suministro pueden actuar en sentido contrario.

El aumento de las previsiones suele ser un momento en el que el mercado comienza a valorar activamente a la compañía, anticipando la continuación de la tendencia. Indicar que el flujo de caja libre superará los 7 mil millones de dólares es particularmente importante. Una sólida generación de efectivo es la base que permite las inversiones, el desarrollo de nuevas tecnologías y políticas accionariales potencialmente atractivas, como la recompra de acciones y los dividendos.

Por supuesto, deben tenerse en cuenta varios factores de riesgo. En primer lugar, los pedidos aumentaron tan solo un 2% interanual, lo que significa que los aumentos puntuales o los efectos de base podrían ser menos espectaculares que durante la rápida recuperación de la industria aeronáutica. En segundo lugar, aunque la cadena de suministro está mejorando, la situación del mercado laboral no es la mejor, y la industria aeronáutica sigue siendo sensible a interrupciones significativas, inflación de costes y presión salarial. En tercer lugar, una base comparativa elevada puede limitar las tasas de crecimiento futuras, especialmente cuando la recuperación de los mercados de la aviación es más gradual.

Además, las previsiones a la baja siempre suponen un reto, ya que el mercado espera que la empresa las alcance o las supere. En caso de decepciones, la valoración podría ser susceptible de corrección.

Los resultados de GE Aerospace señalan un sólido comienzo del cuarto trimestre y una sólida base para un año con una mayor dinámica de ingresos y beneficios. La compañía demuestra su capacidad para crecer operativamente y generar efectivo de forma eficiente, lo cual es especialmente importante en el sector tecnológico con inversiones intensivas.

Si la dirección mantiene un buen ritmo y el mercado de servicios de aviación y pedidos de motores continúa desarrollándose, las acciones de la compañía podrían ser una posición interesante en el sector de aviación/defensa. Al mismo tiempo, los inversores deberían estar atentos a si el ritmo de crecimiento de los pedidos comienza a acelerarse, ya que los sólidos resultados se deben principalmente a la optimización, la combinación de productos y las entregas, no solo al crecimiento unitario.

Los resultados de octubre confirman que GE Aerospace se encuentra en una fase sólida y la dirección tiene la confianza suficiente para elevar todas las previsiones para el año. Es un buen momento para analizar la empresa con más detalle.

Cotización de las acciones de GE Aerospace

