Las acereras lideran la jornada bursátil en España

No hay notas por parte del regulador ni anuncios corporativos de calado por parte de las acereras del Ibex 35 esta semana (ni profit warnings, M&A o cambios de guía). Sin embargo, ArcelorMittal y Acerinox lideran el selectivo español con subidas cercanas al 0,7% en estos momentos. Ambas crecen apoyadas en que el mercado sigue viendo recorrido alcista tras un 2025 solvente en el que hemos tenido una mejora de los resultados respecto a años anteriores.

Desde XTB vemos un mejor ánimo hacia valores cíclicos de calidad en este final de año, con parte del dinero rotando a industriales tras el rally tecnológico previo a la presentación de los resultados del tercer trimestre.

En paralelo, el principal vector del sector es el potencial beneficio que pueden extraer los productores con presencia relevante en Norteamérica (caso especialmente claro de Acerinox) gracias a los nuevos aranceles al acero interpuestos por Donald Trump.

ArcelorMittal

ArcelorMittal termina el año en buena forma, a un 2% de sus máximos recientes, no vistos desde hace 14 años. Puede haber continuidad alcista si se consolida el rango actual de 37-39 euros por acción. Por tanto, estas subidas encajan con compras de continuidad dentro de una tendencia alcista muy marcada, con ArcelorMittal avanzando un 78% en bolsa durante 2025.

Acerinox

Acerinox se encuentra también muy cerca de máximos anuales, a menos de un 4% de distancia. Figura entre las compañías del Ibex 35 con mejor “expediente” a ojos del mercado y congrega una mayoría de recomendaciones de compra. El potencial alcista puede llegar al doble dígito en 2026 tras haber repuntado un 24% durante el ejercicio actual.

El mercado pone en valor la fortaleza de su filial norteamericana (North American Stainless) y de las aleaciones de alto rendimiento (VDM), que sostienen márgenes pese al entorno débil del acero inoxidable en Europa. El efecto neto positivo de los aranceles de EE. UU. al acero mejora su posición competitiva en dicho país y refuerza la tesis de crecimiento de beneficios a medio plazo.

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal o de Acerinox?

