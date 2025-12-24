¿Por qué las acciones de IAG se hunden en la sesión bursátil de hoy?

Nueva huelga en la empresa de handling de IAG en Barajas, con impacto potencial en la operativa en plena campaña de Navidad, lo que está erosionando levemente la cotización de la aerolínea, permitiendo una recogida parcial de beneficios en este final de año, con caídas del 0,8% en el precio por título.

Huelga de handling en Barajas

South Europe Ground Services, la empresa de asistencia en tierra de IAG en Barajas, comenzó ayer los paros convocados por USO y CGT. La huelga consta de cinco jornadas de paros parciales los días 23, 26 y 30 de diciembre y 2 y 7 de enero, en franjas de 8:00 a 12:00 y de 18:00 a 22:00, coincidiendo con picos de tráfico.

Se han fijado servicios mínimos elevados (77% en vuelos entre islas y península), lo que debería limitar la cancelación de vuelos, pero no se descartan retrasos y problemas de equipajes.

Impacto para IAG

La huelga afecta a la operativa de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL en Barajas, con riesgo de incidencias operativas en el periodo de mayor demanda del año. El foco mediático gira en torno a la experiencia del cliente y en la presión sindical sobre salarios y condiciones.

Cotización de IAG

La acción de IAG baja 8 décimas en estos momentos mientras que en el conjunto del 2025 sube un 32% en bolsa.

