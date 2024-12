Las acciones de Honda suben un 15% por la posible fusión con Nissan 🔔

Honda Motor (HMC.US) sube un 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos tras la noticia del inicio oficial de las negociaciones de fusi贸n con Nissan. La fusi贸n entre los dos fabricantes de autom贸viles crear铆a el tercer fabricante de autom贸viles m谩s grande del mundo, solo por detr谩s de Toyota (TM.US) y Volkswagen (VOW1.DE). 聽 Honda y Nissan empiezan negociaciones de fusi贸n Las conversaciones, que se espera que duren seis meses, tienen como objetivo finalizar la fusi贸n para agosto de 2026. El principal impulsor de esta consolidaci贸n es la creciente presi贸n de la creciente popularidad de los veh铆culos el茅ctricos (EV) y la competencia de los fabricantes de autom贸viles chinos. La nueva entidad tambi茅n se beneficiar铆a de la ampliaci贸n de las capacidades de inversi贸n y marketing derivadas de la base de clientes combinada, mientras que numerosas sinergias podr铆an generar ahorros de costes. La fusi贸n combinar铆a la eficiencia y la fortaleza del mercado de Honda con la escala de Nissan. Adem谩s, Mitsubishi, en la que Nissan tiene una participaci贸n del 24%, tambi茅n ha sido invitado a unirse a las conversaciones, y se espera una decisi贸n el pr贸ximo mes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La fusi贸n propuesta refleja los desaf铆os cr铆ticos a los que se enfrentan los fabricantes de autom贸viles tradicionales en la transici贸n de los motores de combusti贸n tradicionales a los veh铆culos el茅ctricos. La dif铆cil situaci贸n financiera de Nissan a帽ade m谩s presi贸n para avanzar en el proceso. Honda, con un valor de mercado cuatro veces superior al de Nissan, est谩 posicionada para beneficiarse de esta fusi贸n con una posici贸n negociadora m谩s fuerte. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos potenciales, como han demostrado fusiones anteriores, como la de Daimler-Chrysler o la de Renault-Nissan. Fuente: Plataforma de XTB

