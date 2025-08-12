Las acciones de IAG avanzan más de un 2,5%

Las acciones de International Airlines Group (IAG), matriz de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL, registran hoy una subida superior al 2,5%, impulsadas por una cascada de revisiones al alza en las recomendaciones de los principales bancos de inversión. El grupo aéreo, que recientemente presentó unos resultados semestrales muy por encima de las previsiones del mercado, ha captado la atención de los analistas, que ahora ven un mayor potencial de revalorización en su cotización.

Bankinter ha elevado su precio objetivo desde los 3,7 euros hasta los 5,3 euros por acción, manteniendo su recomendación de “comprar” y destacando el sólido desempeño operativo de la compañía. Jefferies, por su parte, ha reafirmado su visión positiva sobre el valor, subrayando que el beneficio neto de IAG ha superado en un 13% las estimaciones previas, mientras que el EBIT ha sido un 16% superior al esperado. Barclays también ha modificado su postura, pasando de una recomendación de “infraponderar” a “neutral”, en línea con la mejora de márgenes y la reducción de deuda que ha mostrado el grupo.

La reacción del mercado no se ha hecho esperar. Los inversores han respondido con compras sostenidas que han llevado a IAG a liderar las subidas del selectivo español, consolidando su posición como uno de los valores más rentables del ejercicio. En lo que va de año, la acción acumula una revalorización superior al 25%, respaldada por una fuerte demanda en sus principales rutas, una gestión eficiente de costes y una política de retribución al accionista que incluye dividendos y recompras por valor de 1.500 millones de euros.

Las mejoras en las recomendaciones de los analistas refuerzan esta percepción y apuntan a que el valor aún tiene recorrido al alza en los próximos meses.