En directo: el mercado en máximos históricos

Conclusiones clave Récords en bolsa, rotación sectorial y emergentes

Petróleo, metales y el impacto geopolítico global

Los mercados financieros continúan marcando máximos históricos, pero el contexto actual va mucho más allá de los índices. En este directo analizamos el impacto de la geopolítica, el papel de Trump en el nuevo equilibrio global, la situación en Venezuela y Groenlandia, así como las oportunidades y riesgos en petróleo, defensa y metales. Además, repasamos los datos macroeconómicos más relevantes y los eventos que pueden marcar el rumbo de las próximas semanas. Una sesión clave para entender qué está impulsando al mercado y cómo posicionarse en el entorno actual: Si accedes desde tu XTB App móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.



