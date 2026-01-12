Resumen de la mañana: Jerome Powell bajo investigación

Las bolsas asiáticas comenzaron la semana con una nota positiva: Hang Seng +1,25%, Shanghai Composite +0,75%, ASX 200 +0,41%. Los mercados en Japón están cerrados debido a un día festivo. El optimismo se vio impulsado por la mejora de la confianza tras los datos comerciales chinos.

En Wall Street, los contratos de futuros apuntan a caídas tras el estallido de tensión en torno a la independencia de la Reserva Federal; los inversores están adoptando una postura defensiva antes de la publicación del IPC y la temporada de resultados. El retroceso del "riesgo" también se está extendiendo a Europa, donde los futuros están perdiendo terreno.

Exxon se vio en el centro de una controversia política después de que Trump amenazara con bloquear la inversión en Venezuela tras las críticas del director ejecutivo de la compañía sobre su mercado "invertible".

Jerome Powell reveló que había recibido citaciones del Departamento de Justicia, lo que aumenta la preocupación por la interferencia de la administración Trump en la política monetaria.

La fiscalía federal ha iniciado una investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las críticas se centran en la costosa renovación de la sede del banco central en Washington y la frustración general de la Casa Blanca con el ritmo de los recortes de tipos de interés.

El senador Thom Tillis anunció que bloquearía las nominaciones de la Fed hasta que concluya la investigación, lo que aumenta la incertidumbre institucional en Estados Unidos.

Las tensiones geopolíticas están en aumento: Estados Unidos planea posibles acciones en Irán y Europa está reforzando la presencia de la OTAN en el Ártico tras las amenazas verbales de Trump contra Groenlandia.

El dólar estadounidense se debilitó significativamente tras la controversia en torno a la Fed; el índice USDIDX cayó aproximadamente un 0,2%, y los inversores aumentaron sus posiciones en oro (+1,4%), plata (+5,6%) y franco suizo (USD/CHF -0,35%), que registran una fuerte subida hoy.

El Banco Popular de China fijó el tipo de cambio USD/CNY en 7,0108 frente a una previsión de 6,9849, lo que indica un deseo de limitar la apreciación del yuan ante el débil crecimiento y la deflación. El petróleo crudo Brent subió en respuesta a los disturbios en Irán, que podrían amenazar las exportaciones de hasta 1,9 millones de barriles diarios.

La plata lidera las subidas en metales preciosos gracias a la creciente volatilidad del dólar y la demanda especulativa.

El mercado de criptomonedas se mantiene optimista. Bitcoin avanza casi un 1,65% intradía y cotiza cerca de las 92.000 libras esterlinas, mientras que Ethereum sube un 1,59% hasta las 3.158 libras esterlinas.

