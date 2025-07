Las acciones de Iberdrola (IBE1.ES), que habían sido suspendidas temporalmente por la CNMV, caen después de presentar resultados y anunciar una ampliación de capital. La compañía ha experimentado un incremento de sus cifras de producción en el segundo trimestre que no le ha permitido compensar el mal primer trimestre del año. Las acciones de Iberdrola vuelven a cotizar en estos momentos con caídas del 0,5%. Fuente: Iberdrola Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados del segundo trimestre del 2025 de Iberdrola Ingresos: 9.878,4 millones de euros, -0,8% frente al 2T2024 y -15,17% frente al consenso EBITDA: 3.643,9 millones de euros, -3% frente al 2T2024 y +2,4% frente al consenso Beneficio neto: 1.557,8 millones de euros, -13,4% frente al 2T2024 y +13,24% frente al consenso Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Iberdrola Malas cifras de Iberdrola Los resultados de Iberdrola del segundo trimestre han sido malos, a pesar del incremento tanto de la producción neta de energía del 2,6% interanual como de la energía distribuida del 5,9%. Esto no ha permitido incrementar los ingresos debido a unos menores precios de la energía en algunas regiones. En cualquier caso, estas cifras tampoco sirven para compensar los malos números del primer trimestre. Esto en parte se debe al impacto de la producción para terceros, debido a que en el primer trimestre del año tenía esta comparativa que no ha tenido en el segundo trimestre. En cualquier caso, los costes de aprovisionamiento se han incrementado, lo que ha provocado que el apalancamiento operativo haya tenido un efecto negativo. En términos semestrales, el negocio de redes ha tenido un gran desempeño, con un incremento del 31% del EBITDA, pero con una caída del 13% del negocio de producción y clientes por esos precios más bajos que ya hemos comentado. Iberdrola ampliará capital Lo más llamativo de los resultados ha sido la ampliación de capital anunciada de 5.000 millones de euros. Esto apenas representa el 5% de la cotización actual de la compañía, pero llama la atención que se realice a través de una ampliación en lugar de un incremento de la deuda en un entorno de caídas de tipos de interés. El destino será el negocio de redes, que ya ha experimentado en el primer semestre del año un incremento en las inversiones del 14%, concentrada en Estados Unidos (35%) y Reino Unido (31%). La compañía espera invertir unos 55.000 millones de euros en el periodo 2026-2031, lo que supone un incremento del 75% con respecto a los 5 años anteriores. Los retornos esperados rondan el 9,5%, lo que no parecen demasiado atractivos pero que está en línea con la rentabilidad que otorga el sector. Creemos que si bien las inversiones pueden tener sentido, la manera de financiarla no es la más adecuada. La compañía cuenta con un ratio deuda neta ajustada/ebitda de 3,3 veces, que se incrementaría hasta las 3,6 veces si se incrementara deuda en lugar de hacer la ampliación de capital. Pensamos que aunque es posible que esto incrementara el coste del pasivo, sería más barato que la ampliación de capital. El problema de esto es que incumpliría el objetivo de ubicar para este año esa cifra en las 3,2 veces. Las acciones de Iberdrola suben un 17% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

