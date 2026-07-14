Las acciones de IBM se desploman más de un 20% reavivando el temor sobre las empresas de software

Las acciones de IBM llegan a desplomarse más de un 20% en la preapertura de Wall Street después de que la compañía publicara unos resultados preliminares del segundo trimestre muy por debajo de lo esperado. La tecnológica anticipó unos ingresos de 17.200 millones de dólares, frente a los 17.900 millones que esperaba el consenso, mientras que el beneficio por acción también quedó por debajo de las previsiones.

Lo más preocupante para el mercado no fueron únicamente las cifras, sino la explicación ofrecida por la propia compañía. IBM reconoció que muchos clientes están retrasando proyectos de software para destinar una mayor parte de su presupuesto a la compra de servidores, memoria y chips, ante el fuerte crecimiento de la inteligencia artificial y el temor a futuras restricciones de oferta.

La reacción se extendió rápidamente al conjunto del sector tecnológico. Compañías como Oracle, Salesforce, Workday o Accenture también registraron fuertes descensos, al aumentar el temor de que el ciclo de inversión en inteligencia artificial esté desplazando el gasto desde el software tradicional hacia la infraestructura necesaria para desarrollar modelos de IA.

La primera grieta en la narrativa de la inteligencia artificial

Durante los últimos dos años el mercado ha premiado prácticamente cualquier compañía relacionada con la inteligencia artificial. Sin embargo, los resultados preliminares de IBM podrían marcar un punto de inflexión importante.

Hasta ahora, la mayor parte de las inversiones se han concentrado en construir la infraestructura necesaria para desarrollar esta revolución tecnológica: centros de datos, chips, memoria y capacidad de almacenamiento. IBM reconoce ahora que ese cambio está provocando que muchas empresas retrasen proyectos tecnológicos para priorizar esas inversiones.

El propio consejero delegado de la compañía, Arvind Krishna, admitió que IBM subestimó la magnitud de este cambio y que numerosos contratos no llegaron a cerrarse porque los clientes desviaron su presupuesto hacia infraestructura de inteligencia artificial.

¿Está cambiando el ciclo de la inteligencia artificial?

Más allá del caso concreto de IBM, el mercado empieza a plantearse una cuestión mucho más importante: quiénes serán los verdaderos ganadores de la siguiente fase de la inteligencia artificial.

Durante los últimos dos años, el enorme gasto en centros de datos, chips y memoria ha impulsado con fuerza a las compañías ligadas a la infraestructura. Sin embargo, los resultados de IBM muestran que ese mismo ciclo puede estar perjudicando temporalmente a otras empresas tecnológicas, cuyos clientes están retrasando proyectos para priorizar las inversiones en IA.

En nuestra opinión, la próxima gran prueba para el mercado será comprobar si estas inversiones empiezan a traducirse en un crecimiento suficiente de los beneficios para el conjunto del sector o si, por el contrario, la rentabilidad continúa concentrándose en un reducido número de compañías. La inteligencia artificial ya no solo tendrá que justificar las inversiones realizadas, sino también las elevadas valoraciones que hoy descuentan los mercados.