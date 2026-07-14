El oro sube un 2% tras moderarse la inflación en EEUU

El precio del oro registra una subida cercana al 2% después de que los últimos datos de inflación de Estados Unidos sorprendieran positivamente al mercado y redujeran de forma significativa las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

El IPC estadounidense cayó un 0,4% mensual, la primera caída en seis años, gracias principalmente al fuerte descenso del precio de la gasolina, mientras que la inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambios. Los datos llevaron a los inversores a reducir drásticamente las probabilidades de una subida de tipos en la reunión de julio, que pasaron de situarse cerca del 40%-50% a apenas el 15%-20%.

La reacción del mercado fue inmediata. Los rendimientos de la deuda estadounidense registraron su mayor caída diaria desde febrero, el dólar perdió fuerza frente a las principales divisas y el oro aprovechó este entorno para registrar uno de sus mejores comportamientos de las últimas semanas.

Menos tipos, más atractivo para el oro

El oro suele beneficiarse cuando disminuyen las expectativas de subidas de tipos de interés. Al tratarse de un activo que no genera rentabilidad por sí mismo, un descenso de los rendimientos reales de los bonos reduce el coste de oportunidad de mantener posiciones en el metal precioso.

A ello se suma otro factor estructural que continúa apoyando su cotización: las compras de los bancos centrales. El Banco Popular de China adquirió durante junio cerca de 480.000 onzas de oro, el mayor volumen mensual desde 2023, reforzando una tendencia de acumulación de reservas que se mantiene desde hace meses. Este movimiento refleja la estrategia de diversificación de reservas de numerosas economías emergentes y continúa ofreciendo un importante soporte para el precio del metal.

En esta ocasión, además, confluyen además varios factores positivos. La moderación de la inflación reduce la presión sobre la Reserva Federal, la caída de los rendimientos de la deuda aumenta el atractivo relativo del oro y el debilitamiento del dólar facilita la compra del metal para los inversores internacionales.

Todo ello explica que el oro vuelva a acercarse a máximos, incluso a pesar de que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán siguen siendo uno de los principales focos de incertidumbre para los mercados.

La inflación mejora, pero los riesgos siguen presentes

Aunque el dato de inflación ha sido mejor de lo esperado, todavía existen factores que podrían volver a presionar los precios durante los próximos meses.

La Reserva Federal continúa vigilando de cerca el impacto que pueden tener la recuperación del precio del petróleo tras las nuevas tensiones en Oriente Medio, los aranceles comerciales y la fuerte inversión en inteligencia artificial, factores que algunos miembros del banco central consideran potencialmente inflacionistas.

En nuestra opinión, el mercado ha recibido un importante alivio tras conocer los datos de junio, pero la evolución del petróleo y de la inflación generada por crecimiento e inversión durante los próximos meses seguirá siendo determinante para confirmar si la Reserva Federal puede mantener los tipos sin cambios o si volverá a endurecer su política monetaria.