Las acciones de Indra se desploman un 4% en lo que llevamos de sesión y los descensos han llegado a ser superiores al 5%. El detonante de esta caída en picado es, según apuntan diferentes medios, la cancelación definitiva del FCAS, el macroproyecto del futuro avión de combate europeo en el que la firma española participaba junto a Francia y Alemania. ¿Qué impacto tiene esto en Indra?

Indra achaca el fin del FCAS

Aunque los desencuentros políticos entre París y Berlín venían de lejos, el programa había logrado mantenerse a flote. El verdadero problema ha sido el choque de intereses comerciales, ya que cada país intentaba arrastrar el proyecto hacia su propio terreno. Los dos gigantes aeronáuticos que colideraban el desarrollo, Airbus y Dassault, presionaban de forma constante para acaparar una mayor carga de trabajo con el único fin de asegurar la mayor parte de los ingresos.

Este tira y afloja empresarial e institucional deterioró la relación a tal nivel que los rumores sobre una ruptura total ya eran un secreto a voces desde hacía meses. Sin embargo, el mercado no terminaba de descontarlo.

¿Por qué afecta a las acciones de Indra?

A pesar de que Indra se mantuvo al margen de estas disputas de poder y de las tensiones bilaterales, la cancelación la golpea de lleno. La compañía española era la encargada de desarrollar áreas críticas del avión, principalmente el sistema de sensores y otros componentes tecnológicos esenciales. Más allá de los ingresos directos que ahora se evaporan, el fin del FCAS evidencia lo complejo que resulta coordinar la industria de defensa dentro de la Unión Europea.

Si cada estado miembro opta por el proteccionismo y prioriza a sus propias empresas locales, Indra lo tendrá mucho más difícil para expandirse internacionalmente y reducir su dependencia de los contratos del Gobierno de España. Este freno a la diversificación es, precisamente, el factor que más está castigando el mercado y preocupando a los inversores.

Este escenario vuelve a poner sobre la mesa los riesgos intrínsecos de la industria de la defensa. Al estar tan ligada a la geopolítica de cada país, la evolución de estas empresas depende directamente de las decisiones políticas y de los intereses cambiantes de seguridad nacional. Esto puede traducirse en un aumento de los contratos nacionales en momentos clave (como le ha ocurrido a Indra en el mercado español), pero también implica que un giro en las prioridades de los gobiernos podría congelar la inversión de la noche a la mañana.

A pesar del cierre del proyecto, no podemos descartar que París y Berlín se vean obligados a retomar las negociaciones más adelante. Sin embargo, de momento el mercado achaca esta decisión.

Las acciones de Indra suben un 10% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

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