Las acciones de Airbus, uno de los gigantes europeos y líder del oligopolio aeronáutico, se desploman un 5% nada más abrir el mercado.

En una compañía con una capitalización cercana a 150.000 millones de euros, una caída así implica borrar 7.500 millones en valor en cuestión de horas.

Un movimiento de este tamaño solo puede explicarse por una noticia realmente negativa. Y, esta vez, el detonante ha sido la publicación de sus entregas mensuales y una revisión a la baja de su producción.

Airbus, el gigante europeo de la aviación

Airbus es el gigante europeo de la aeronáutica y el mayor fabricante de aviones del mundo. Vende directamente a aerolíneas, empresas de leasing y gobiernos, y opera a través de tres divisiones principales:

Airbus Commercial Aircraft (70% Ingresos): Fabrica aviones de pasajeros y carga, incluye modelos como: A220, A320, A330 y A350.

Fabrica aviones de pasajeros y carga, incluye modelos como: A220, A320, A330 y A350. Airbus Helicopters (12% Ingresos): Líder mundial en el mercado civil y militar, ofreciendo la gama más completa de helicópteros del sector.

Líder mundial en el mercado civil y militar, ofreciendo la gama más completa de helicópteros del sector. Airbus Defence and Space (18% Ingresos): Enfocada en aviones de transporte militar, aviones de combate, satélites y sistemas de seguridad y defensa espacia

El recorte de producción y unas entregas más débiles lastran las acciones de Airbus

La caída que registran hoy las acciones de Airbus se explica por la publicación del informe mensual de entregas de la compañía. Aunque pueda parecer un dato menor, es uno de los indicadores más vigilados por el mercado.

Airbus entrega entre 700 y 800 aviones al año, y estas entregas representan alrededor del 70% de sus ingresos. Por eso, cuando el número mensual queda por debajo de lo previsto, aunque sean solo unas pocas unidades, el impacto anual puede ser significativo y los inversores reaccionan con rapidez.

A este factor se suma otro elemento relevante: la compañía ha revisado a la baja su previsión de producción debido a problemas con uno de sus proveedores clave. Esta actualización del outlook refuerza la idea de que las entregas podrían seguir siendo más débiles de lo esperado en los próximos meses.

El contexto competitivo también añade presión. Boeing, tras varios años complicados por problemas financieros, altos niveles de deuda y fallos de seguridad en algunos de sus modelos, parece estar mostrando señales de recuperación. Esta mejora hace que el mercado compare aún más de cerca el desempeño de ambas compañías.

Comportamiento bursátil

En cuanto al comportamiento bursátil, las acciones de Airbus se encuentran en un punto técnico relevante. Desde 2023 mantiene una tendencia claramente alcista, impulsada por la recuperación del turismo, el aumento de pedidos de aerolíneas y el mayor gasto militar de numerosos gobiernos.

Aquí es donde se aprecia la divergencia reciente, con una subida del 10% en los últimos meses y una caída del 4% desde inicios de este nuevo año. Esta diferencia refleja la sensibilidad del mercado a cualquier señal de debilidad en la producción y en la cadena de suministro.

Un momento decisivo

Airbus atraviesa un momento clave en su planificación industrial. Los problemas se concentran en dos frentes principales.

1. Motores Pratt & Whitney

El motor del A320neo ha generado retrasos por:

paradas prolongadas de mantenimiento,

falta de componentes,

y entregas insuficientes.

2. Paneles defectuosos en el fuselaje del A320

Un hallazgo inesperado obligó a inspecciones adicionales y redujo el objetivo de entregas a unas 790 unidades. El impacto ya se nota: enero de 2026 ha sido el peor arranque de año en entregas desde 2020.

En paralelo, Boeing ha logrado recuperarse tras años de crisis y ha entregado su mayor número de aviones desde 2018, invirtiendo temporalmente la tendencia habitual entre ambos fabricantes.

En resumen, Airbus enfrenta simultáneamente:

Retrasos de motores por parte de Pratt & Whitney

Problemas estructurales en paneles del A320

Un competidor directo que vuelve a ganar tracción

Todo ello coloca a la compañía en un momento decisivo para su planificación industrial y su posición competitiva.

¿Qué suponen los nuevos datos de Airbus?

Una menor producción implica menos ingresos, menor margen operativo y revisiones a la baja en los precios objetivo.

Airbus ha confirmado que la producción del A320 alcanzará entre 70 y 75 unidades mensuales a finales del próximo año, pero no logrará estabilizarse en 75 tan rápido como esperaba.

En el resto de la gama, los objetivos también se retrasan:

A220: 13 unidades mensuales en 2028

A330: 5 unidades mensuales en 2029

A350: 12 unidades mensuales en 2028

La diferencia entre los modelos de Airbus se basa principalmente en su tamaño y en la distancia que pueden recorrer.

Un 2026 decisivo para la cadena de suministro

Faury ha advertido que Airbus tendrá que “morder la bala en 2026”, anticipando un año complejo en el que la compañía deberá gestionar simultáneamente:

La recuperación del suministro de motores.

La inspección y sustitución de paneles defectuosos.

La presión por cumplir los objetivos de producción.

La competencia renovada de Boeing.

Aun así, Airbus mantiene su hoja de ruta a largo plazo y confía en que los proveedores aumenten su capacidad a partir de 2027.

El duopolio Airbus–Boeing: un mercado casi imposible de romper

La aviación comercial es uno de los pocos sectores que funciona como un duopolio, dominado por Airbus en Europa y Boeing en Estados Unidos. Esta estructura no es casual, sino que responde a barreras de entrada enormes y a décadas de consolidación industrial.

1. Barreras técnicas y económicas

Fabricar aviones comerciales exige inversiones multimillonarias, décadas de experiencia en ingeniería y superar certificaciones extremadamente estrictas.

2. Regulación y certificaciones

Para operar comercialmente, un avión necesita la aprobación de organismos como la FAA (EE. UU.), la EASA (Europa) o la CAAC (China). Cada certificación implica miles de pruebas y auditorías, un proceso tan complejo y costoso que sólo empresas con un enorme músculo financiero pueden afrontarlo.

3. Relaciones estratégicas y dependencia del mercado

Las aerolíneas mantienen relaciones a largo plazo con los fabricantes y prefieren flotas homogéneas para reducir costes de mantenimiento y formación. A esto se suma el apoyo estratégico de muchos gobiernos a uno de los dos fabricantes, reforzando el círculo cerrado del duopolio entre Airbus y Boeing.

En este contexto, Airbus domina actualmente en entregas, pedidos y percepción del mercado. Boeing mantiene una base de clientes enorme y un peso estratégico indiscutible, pero sigue en fase de recuperación tras varios años de crisis. A corto plazo, Airbus continúa liderando; a medio plazo, la gran incógnita es si Boeing será capaz de lanzar un nuevo modelo que cambie la dinámica del sector.

