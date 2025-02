Las acciones de Intel se disparan ante el potencial impulso de la fabricación de chips en EE.UU. 📈

Las acciones de Intel mostraron un impulso significativo tras los comentarios del vicepresidente JD Vance sobre la fabricaci贸n nacional de chips en el AI Action Summit en Par铆s. Los t铆tulos de la compa帽铆a subieron m谩s de un 10% hasta 21,79 d贸lares en la sesi贸n del martes, marcando su mayor alza en dos d铆as desde marzo de 2020. El movimiento en la cotizaci贸n estuvo acompa帽ado de un alto volumen de negociaci贸n, con una actividad destacada en opciones, incluyendo m谩s de 400,000 contratos call, liderados por opciones de 21 d贸lares con vencimiento el viernes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 La reacci贸n del mercado parece estar vinculada a la promesa de Vance de que la administraci贸n de Trump garantizar铆a que los sistemas avanzados de IA se construyan con chips dise帽ados y fabricados en EE. UU. Esto podr铆a representar una oportunidad significativa para Intel, que ha estado trabajando para consolidarse como una alternativa a TSMC de Taiw谩n en la fabricaci贸n de semiconductores. Actualmente, TSMC domina el mercado, produciendo aproximadamente el 90% de los chips m谩s avanzados del mundo. Aunque los intentos previos de Intel por competir en el sector de servicios de fundici贸n han tenido un 茅xito limitado, el potencial de apoyo gubernamental a la fabricaci贸n nacional de chips podr铆a fortalecer su posici贸n en el mercado. El precio de la acci贸n se encuentra en camino a probar la media m贸vil de 100 d铆as en 21,88 d贸lares. 聽

