Las acciones de Kering bajan más del 6%

Kering es un grupo multinacional francés especializado en artículos de lujo. Fundado en 1963 gestiona marcas icónicas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta o Balenciaga. El foco de Kering está en la moda, la marroquinería y la joyería. La empresa cotiza en la Bolsa de París y hoy corrige en precio con caídas de más del 6%. ¿Qué hay detrás de las caídas de las acciones de Kering? Las acciones de Kering se hunden Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Kering bajan un 6,1% intradía hasta los 161,7 euros, afectada por unas peores perspectivas de crecimiento tanto de China como de Estados Unidos, dos de sus principales mercados. Ambos estan inmersos en una disputa comercial, con aranceles ya implementados del 34% respectivamente. A esto hay que sumar la revisión a la baja en la expansión económica de todas las potencias europeas y el más que posible debilitamiento en las proximas presentaciones de resultados de los grandes grupo empresariales. El mercado pone ya el foco en las posibles rebajas de expectativas de beneficios y en los "profit warning" que podrían llegar en los próximos días. ¿Cuál es la estrategia de Kering? La caída en las acciones de Kering llega en un momento complejo para el grupo, que recientemente ha cambiado a su director artístico y presentado unos resultados poco convincentes. Cambios en la dirección creativa: Demna Gvasalia, conocido por su trabajo en Balenciaga, ha sido nombrado director artístico de Gucci. Este movimiento ha generado un impacto significativo en las acciones de Kering , con caídas tras el anuncio.

Demna Gvasalia, conocido por su trabajo en Balenciaga, ha sido nombrado director artístico de Gucci. Este movimiento ha generado un impacto significativo en , con caídas tras el anuncio. Resultados financieros : El grupo ha enfrentado desafíos en el mercado del lujo, con una caída del 12% en sus ventas en 2024, alcanzando los 17.194 millones de euros. Gucci, su marca insignia, ha experimentado una disminución del 51% en su resultado operativo.

: El grupo ha enfrentado desafíos en el mercado del lujo, con una caída del 12% en sus ventas en 2024, alcanzando los 17.194 millones de euros. Reestructuración interna: Kering ha creado el cargo de secretaria general y ha nombrado a Mélanie Flouquet para este puesto, como parte de su estrategia para fortalecer su liderazgo.

Kering ha creado el cargo de secretaria general y ha nombrado a Mélanie Flouquet para este puesto, como parte de su estrategia para fortalecer su liderazgo. Ventas estratégicas: La empresa ha vendido sus outlets de lujo "The Mall" al fondo de inversión Simon por 350 millones de euros, buscando mejorar su posición financiera. ¿Cómo comprar acciones de Kering?

