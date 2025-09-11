Las acciones de Kering suben gracias a Valentino

Kering (KER.FR) ha recibido más tiempo para completar la adquisición de la casa de moda Valentino, lo que ha mejorado la confianza en la compañía y ha provocado un aumento de casi el 2,4% en el precio de las acciones del gigante de la moda. La fecha límite para ejercer la opción de compra del 70% restante del fondo Mayhoola se ha pospuesto hasta 2029. Este cambio de calendario supone un alivio financiero para el grupo francés, que enfrenta un aumento de la deuda (10.500 millones de euros netos a finales de 2024), y permite al nuevo CEO, Luca de Meo, centrarse en la reducción de costes y la reestructuración del grupo. Cabe recordar que en 2023, Kering adquirió el 30% de Valentino por 1.700 millones de euros, y el valor del 70% restante se estima en unos 4.000 millones de euros.

Con la ampliación del plazo, Kering podría centrarse en la renovación de sus marcas más importantes (especialmente la marca clave Gucci) y en la mejora de la eficiencia operativa antes de decidir finalizar la adquisición. Esto permitirá que tanto Kering como Mayhoola implementen sus propios planes de desarrollo, y la estructura de propiedad actual de Valentino permanecerá sin cambios hasta al menos 2028.

Cotización de las acciones de Kering

Las acciones de Kering cotizan a sus niveles más altos desde marzo de este año y muy por encima de la EMA de 200 días (curva del oro en el gráfico), que hasta ahora ha sido un punto de control clave para la tendencia bajista a largo plazo. Fuente: xStation