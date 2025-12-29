El S&P 500 inicia la jornada con caídas

- El S&P 500 retrocede 4 décimas hasta los 6.900 puntos.
- El sentimiento negativo invade Wall Street.
- El sentimiento negativo invade Wall Street.
China se compromete a limitar las exportaciones de plata y a reducir los aranceles sobre diversos productos, como baterías y productos médicos. Los inversores minoristas siguen centrados en este metal, que, tras las extraordinarias subidas de los últimos días, está experimentando una fase de corrección en estos momentos. Un factor importante es el aumento de las comisiones de la bolsa CME, que ha desencadenado una oleada de cierres de posiciones en el metal precioso.
Lecturas económicas de hoy
- Ventas de viviendas pendientes (intermensual) para noviembre : El mercado espera una disminución del 1%.
- Inventarios de petróleo: el mercado espera nuevamente una disminución por encima de los 2.000 millones de barriles.
Por su parte, hoy también conoceremos el índice de la FED de Dallas sobre manufactura y el informe semanal de inventarios de gas de la EIA.
Empresas destacadas del S&P 500
- Coeur Mining (CDE.US) - Las empresas dedicadas a la minería de plata corrigen tras la caída de hoy en los precios de los metales preciosos. Las bajadas alcanzan el 4,2%.
- Energy Fuels (UUUU.US) - Las acciones del productor de combustible nuclear suben un 6% tras elevar las previsiones de producción y ventas.
- Intel (INTC.US) - El fabricante de procesadores vendió 214,8 millones de acciones a Nvidia por 5.000 millones de dólares. Sus acciones suben un 0,9% en estos momentos.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
