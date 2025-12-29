El S&P 500 inicia la jornada con caídas

Wall Street comienza la última semana del año con un sentimiento negativo a pesar del menor volumen de negociación. Las tensiones geopolíticas marcan el ritmo, y las caídas más pronunciadas se observan en el Nasdaq 100 , que retrocede un 0,6%.

China se compromete a limitar las exportaciones de plata y a reducir los aranceles sobre diversos productos, como baterías y productos médicos. Los inversores minoristas siguen centrados en este metal, que, tras las extraordinarias subidas de los últimos días, está experimentando una fase de corrección en estos momentos. Un factor importante es el aumento de las comisiones de la bolsa CME, que ha desencadenado una oleada de cierres de posiciones en el metal precioso.

Lecturas económicas de hoy

Ventas de viviendas pendientes (intermensual) para noviembre : El mercado espera una disminución del 1%.

Inventarios de petróleo: el mercado espera nuevamente una disminución por encima de los 2.000 millones de barriles.

Por su parte, hoy también conoceremos el índice de la FED de Dallas sobre manufactura y el informe semanal de inventarios de gas de la EIA.

Empresas destacadas del S&P 500

Coeur Mining (CDE.US) - Las empresas dedicadas a la minería de plata corrigen tras la caída de hoy en los precios de los metales preciosos. Las bajadas alcanzan el 4,2%.

Energy Fuels (UUUU.US) - Las acciones del productor de combustible nuclear suben un 6% tras elevar las previsiones de producción y ventas.

Intel (INTC.US) - El fabricante de procesadores vendió 214,8 millones de acciones a Nvidia por 5.000 millones de dólares. Sus acciones suben un 0,9% en estos momentos.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

