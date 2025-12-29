- Nvidia completa una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel.
Nvidia ha ejecutado una histórica inversión en acciones ordinarias de otro gigante como Intel, en el marco del acuerdo estratégico anunciado en septiembre. Esta operación se ha detallado y actualizado hoy en la documentación remitida por Nvidia a la SEC, donde se especifican el volumen de títulos adquiridos y el avance del plan de compra.
Nvidia compra acciones de Intel
En concreto, Nvidia ha invertido 5.000 millones de dólares en acciones de Intel a un precio de 23,28 dólares por título, lo que supone la suscripción de unos 214,8 millones de acciones en una colocación privada. Con el grueso del paquete ya ejecutado, la exposición efectiva ronda el 5% del capital de Intel, situando a Nvidia como uno de sus principales accionistas financieros sin derechos de gobierno especiales.
Esta inversión se articula como una compra de acciones ordinarias (equity puro), no como un préstamo, anticipo de compras ni nota convertible. El acuerdo contractual deja claro que Nvidia no obtiene asientos en el consejo, ni derechos de información reforzados ni vetos específicos. Su estatus es el de accionista financiero, complementado por un pacto industrial separado. El cierre completo de la operación queda condicionado a las habituales autorizaciones de competencia (HSR en Estados Unidos y potencialmente otras jurisdicciones), además de condiciones de cierre estándar para este tipo de transacciones.
Alianza entre Nvidia e Intel
Paralelamente a la entrada en el capital, tanto Nvidia como Intel han firmado una alianza para codesarrollar productos de infraestructura de inteligencia artificial para centros de datos, así como soluciones para ordenadores personales. Intel diseñará y fabricará CPUs x86 personalizadas para las plataformas de infraestructura de IA de Nvidia, integrando tecnologías como NVLink para acelerar la comunicación CPU‑GPU frente a los enlaces PCIe tradicionales. En el segmento de consumo, Intel producirá SoC x86 que integran chiplets RTX de Nvidia, orientados especialmente a portátiles gaming y PCs compactos con alta capacidad gráfica, reforzando la propuesta frente al ecosistema de AMD.
Ante la noticia del acuerdo, las acciones de Intel se han anotado una leve subida del 0,47%. Por el contrario, las acciones de Nvidia cotizan en negativo, con un descenso de más del 1%. En el acumulado del año, no obstante, tanto las acciones de Intel como las de Nvidia cotizan en positivo, con subidas de más del 79% y del 35%, respectivamente.
