Las acciones de las energéticas españolas se resienten

Las grandes compañías energéticas del Ibex 35 atraviesan un momento delicado . Tras meses de protagonismo en los mercados, firmas como Naturgy, Acciona Energía y Greenergy han sufrido fuertes correcciones en las últimas sesiones, arrastradas por una combinación de factores macroeconómicos y movimientos corporativos.
Naturgy, por ejemplo, ha perdido más de un 7% en apenas una semana. El mercado interpreta este movimiento como una señal de que algunos grandes inversores están recogiendo beneficios tras un ciclo alcista prolongado.
En el caso de Grenergy hoy se está dejando mas de un 2% en su cotización. Aquí podemos ver como la empresa ya esta cotizando en los 60 euros por acción, corrigiendo desde los máximos de principios de junio, donde llego a rozar la barrera de los 75 euros por acción.
Rotación hacia valores cíclicos
El apetito inversor se ha desplazado hacia sectores más ligados al ciclo económico, como banca y construcción, en detrimento de las energéticas, que habían sido refugio durante los meses de incertidumbre geopolítica.
Con el Ibex en máximos de 17 años, los inversores están rotando hacia sectores con mayor potencial de crecimiento a corto plazo, como el financiero o el industrial. Las energéticas, más defensivas, pierden atractivo en este contexto.
Presión regulatoria y precios del crudo
El descenso del precio del petróleo y la estabilización del gas natural han reducido los márgenes de muchas compañías, aquí incluso se podría mencionar a Repsol, que también se resiente por este motivo.
Además, se espera que el Gobierno anuncie nuevas medidas regulatorias para acelerar la transición energética, lo que podría afectar a los modelos de negocio actuales.
¿Y ahora qué esperar ?
A pesar del bache, las energías siguen siendo clave en la transformación del modelo energético español. Los analistas recomiendan cautela, pero no descartan que estas correcciones sean oportunidades de entrada para inversores a largo plazo.
