Las acciones de Rheinmetall caen más de un 4%

Las acciones de Rheinmetall AG están sufriendo una fuerte corrección en la sesión de hoy, cayendo más de un 4% y situándose en torno a los 1.560 euros por acción, su nivel más bajo en lo que va de mes. La caída continúa tras la publicación de sus resultados, que si bien muestran crecimiento en ingresos y beneficios, han dejado al descubierto debilidades que preocupan al mercado, profundizando el retroceso iniciado tras la presentación de sus resultados semestrales

La caída de hoy refleja una pérdida de confianza temporal en la capacidad de Rheinmetall para transformar su crecimiento comercial en resultados financieros sostenibles. El mercado ha reaccionado con contundencia, y ahora la atención se centra en cómo la compañía gestionará sus inversiones, márgenes y flujo de caja en los próximos meses. La posible reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin también ha generado especulación sobre un posible enfriamiento en el gasto militar global, lo que ha afectado a todo el sector de defensa europeo.

A pesar de ello, JPMorgan ha mantenido su recomendación de “sobreponderar” Rheinmetall, destacando que la caída actual podría representar una oportunidad de entrada atractiva

La compañía alemana, considerada un pilar estratégico en el sector de defensa europeo, reportó ingresos de 4.700 millones de euros, un aumento del 24% interanual, y un beneficio operativo de 475 millones, con un margen del 10%. Sin embargo, el foco de los inversores se ha desplazado hacia el flujo de caja libre, que cayó a 644 millones de euros, frente a cifras positivas en el mismo periodo del año anterior. Esta caída se atribuye a fuertes inversiones en expansión internacional y a un aumento significativo de inventarios.

El segmento civil, en proceso de transformación hacia un enfoque más defensivo, mostró debilidad con una caída del 6,5% en ventas y un desplome del 58% en beneficio operativo. Además, los retrasos en los presupuestos de defensa en Alemania, provocados por la reorganización política tras las elecciones, han ralentizado la adjudicación de nuevos contratos, lo que ha contribuido a la incertidumbre en torno a la evolución de la cartera de pedidos.

A pesar de estos desafíos, Rheinmetall mantiene sus previsiones para el año, con un crecimiento estimado de ingresos del 25-30% y un margen operativo cercano al 15,5%. La cartera total de pedidos se sitúa en un récord de 63.000 millones de euros, lo que podría ofrecer soporte a medio plazo si se reactivan los contratos pendientes en el segundo semestre.

Cotización de las acciones de Rheinmetall AG

El precio de la acción ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, mientras que la EMA200, en 1300 €, sugiere la posibilidad de un retroceso adicional de aproximadamente el 15 % en un escenario extremo de prueba de la fuerza de la tendencia, una tendencia vigente desde el invierno de 2022. Fuente: xStation5