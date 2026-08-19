Las acciones de Moderna se disparan más de un 100% tras unos grandes resultados en sus ensayos contra el cáncer

Inversión a través de XTB: La compañía se puede negociar en la plataforma de XTB sin comisión de compra ni de venta para los primeros 100.000 euros de negociación mensual, o mediante planes de inversión automatizados desde tan solo 15 euros.

Avance científico y diversificación: El tratamiento basado en ARNm se adapta a cada paciente y reduce significativamente el riesgo de recurrencia o muerte en melanoma avanzado, abriendo un mercado multimillonario en oncología que se suma a los progresos regulatorios ante la FDA para sus vacunas de gripe y respiratorias.

Disparo en bolsa y catalizador principal: Las acciones de Moderna se disparan más de un 100% en la sesión (superando los 140 dólares por acción y acumulando un +364% en 2026) tras publicar alentadores datos de Fase 3 de su vacuna personalizada contra el melanoma desarrollada junto a Merck.

Las acciones de Moderna están disparándose más de un 100% en la jornada de hoy, superando la cota de los 140 dólares por acción, alcanzando máximos no vistos en el último año. La euforia en Wall Street se ha desatado tras la publicación de alentadores datos de su ensayo clínico de Fase 3 para la vacuna personalizada contra el melanoma desarrollada junto a la farmacéutica Merck, sumado a los recientes avances regulatorios ante la FDA para su nueva cartera de vacunas.

La nueva vacuna de Moderna coge forma

El tratamiento oncológico experimental, basado en tecnología de ARNm, ha demostrado una reducción significativa en el riesgo de recurrencia o muerte en pacientes con melanoma en estadio avanzado. Este avance confirma el potencial de la tecnología de la compañía más allá de las enfermedades infecciosas, abriendo un mercado multimillonario en la oncología de precisión y disipando las dudas que pesaban sobre su transición de modelo de negocio tras la pandemia. Lo interesante de esta vacuna es que se adapta a los casos particulares de cada paciente.

El optimismo por las acciones de Moderna

A los resultados del ensayo oncológico se añade el impulso positivo por los progresos en su pipeline de vacunas respiratorias y contra la gripe, que han recibido luz verde técnica en fases clave de revisión. Tras varios trimestres de volatilidad y ajustes de costes, los inversores han respondido masivamente al renovado perfil de crecimiento de la biotecnológica estadounidense.

Las acciones de Moderna suben un 364% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Moderna?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Moderna para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.