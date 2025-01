Las acciones de Moderna suben un 4,5% 💉

Las acciones de Moderna (MRNA.US), un actor importante en el mercado internacional de vacunas, han experimentado una importante subida del 4,5% despu茅s de recibir una subvenci贸n del gobierno para, entre otras cosas, acelerar el desarrollo de una vacuna patentada contra la gripe aviar.聽 El paquete de financiaci贸n ampliar谩 los ensayos cl铆nicos para hasta cinco subtipos adicionales de gripe aviar y brindar谩 apoyo adicional para el desarrollo en etapa avanzada y la autorizaci贸n de vacunas prepand茅micas basadas en ARNm. La subvenci贸n se otorg贸 antes de la investidura de la presidencia de Donald Trump. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La situaci贸n fundamental de Moderna no parece muy buena. La empresa no genera beneficios, lo que se debe a una estructura de ingresos irregular y reducida. La deuda crece y, con ella, el nivel general de empleo. La presi贸n de gasto es elevada y las acciones de Moderna han ca铆do un 66% en el 煤ltimo a帽o. 聽 Las acciones de Moderna cotizan a los niveles m谩s bajos desde 2020. Fuente: xStation聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.