Las acciones de NVIDIA pierden impulso: ¿señal de burbuja en la IA?

Las acciones de NVIDIA (NVDA.US) registran una caída del 2% en la jornada de hoy, situándose en torno a los 178 dólares, en medio de crecientes preocupaciones sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).
La caída actual no representa una corrección significativa. De hecho, NVIDIA acumula una subida de más del 28% en lo que va de 2025, impulsada por la demanda global de chips para inteligencia artificial y el lanzamiento de su nueva arquitectura Blackwell.
El máximo histórico de NVIDIA se alcanzó recientemente: Según los datos más actualizados, NVIDIA llegó a cotizar a 184.48$ el 11 de agosto de 2025, lo que marca su máximo histórico absoluto. En los días siguientes, ha estado oscilando entre los 178$ y 182$, consolidando los máximos.
Factores que explican la caída de Nvidia:
Advertencia de Sam Altman (CEO de OpenAI): El CEO de OpenAI ha advertido sobre una posible “burbuja” en el mercado de IA, lo que ha afectado negativamente a empresas con fuerte exposición en ese segmento. Altman comparó el entusiasmo actual por la IA con la burbuja de las puntocom, afirmando que “la gente inteligente se entusiasma demasiado con un ápice”, lo que ha generado inquietud entre los inversores sobre valoraciones infladas.
Esta corrección se suma a una tendencia bajista que ha afectado a todo el sector tecnológico, en general todo el sector relacionado con la IA está cayendo, arrastrando al Nasdaq 100 que ya se sitúa cerca de los 23.500 puntos.
