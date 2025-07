Las acciones de Opendoor suben 90 % y acumulan casi +600 % en julio: ¿el próximo GameStop? 🔎🎯

Las acciones de Opendoor Technologies están protagonizando uno de los mayores repuntes del año, con una subida del 178 % en la última semana y un avance cercano al 600 % en lo que va de julio. Se trata del mejor desempeño semanal desde su salida a bolsa en 2020. Actualmente, la acción cotiza en 4,14 USD, mientras que a inicios de mes se encontraba entre 0,50 y 0,60 USD. Aun así, el precio se mantiene muy por debajo del máximo histórico de más de 39 USD (febrero de 2021), y el rendimiento anual seguía en negativo hasta este reciente repunte. ¿Qué hay detrás del rally? El movimiento fue impulsado por el gestor de fondos Eric Jackson, quien elogió públicamente a Opendoor en redes sociales, calificándola como un potencial "100-bagger" (empresa capaz de multiplicar su valor por 100). Su firma, EMJ Capital, invirtió cuando la acción aún cotizaba por debajo del dólar, y sus publicaciones frecuentes en X.com han encendido el entusiasmo entre inversores minoristas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El repunte muestra claras características de una “acción meme”: Alta posición corta: 18,63 %

Volumen especulativo elevado

Sin mejora fundamental en los estados financieros Opendoor sigue sin generar beneficios, opera con márgenes ajustados y enfrenta un entorno complicado por la debilidad del crecimiento a corto plazo. ¿Qué es Opendoor? Fundada en 2014 y con sede en San Francisco, Opendoor es una plataforma digital de compraventa de viviendas. Ofrece: Ofertas instantáneas en efectivo

Reacondicionamiento y reventa directa de propiedades

Servicios financieros y móviles integrados En su punto más alto, la compañía alcanzó una valoración de 22.500 millones USD, pero sufrió fuertes pérdidas tras el alza de las tasas de interés y el enfriamiento del mercado inmobiliario. Fuente: xStation 5

