Las acciones de PepsiCo pierden un 1% tras los resultados

PepsiCo (PEP.US) presentó resultados del primer trimestre que no alcanzaron las estimaciones promedio de los analistas. La compañía ahora espera que las ganancias por acción en moneda constante se mantengan prácticamente sin cambios respecto al año anterior, con un crecimiento de un dígito medio. Sin embargo, redujo sus previsiones anteriores debido a que la impredecible política comercial de Estados Unidos y el deterioro de la confianza del consumidor elevan los costos y reducen la demanda de refrigerios y refrescos. Como resultado, las acciones de PesiCo están retrocediendo en la jornada de hoy. La compañía aún espera una rentabilidad total para los accionistas de aproximadamente 8.600 millones de dólares este año. Aspectos destacados de los resultados de PepsiCo Beneficio básico por acción: 1,48$ frente a 1,61$ hace un año, estimado en $1,49

Beneficio por acción: 1,33$ frente a 1,48$ hace un año, estimado en $1,48

Beneficio operativo: 2.580$ millones, -4,9% interanual, estimado en $2.780 millones

Inversión de capital: 603$ millones, estimado en $657 millones

Ingresos netos: 17.920$ millones, -1,8% interanual, estimado en $17.770 millones

Ingresos de alimentos en Norteamérica: $6.210 millones

Ingresos de alimentos en Latinoamérica: $1.660 millones

Ingresos de Europa, Oriente Medio y África: $2.390 millones

Ingresos de la franquicia de bebidas internacionales: 759$ millones

Ingresos de PepsiCo Beverages en Norteamérica: 5.880$ millones frente a USD 5.870 millones interanual, estimado en USD 5.830 millones

Ingresos orgánicos: +1,2% frente a +2,7% interanual, estimado en +0,53% Tras la publicación de los resultados, las acciones de PepsiCo se están anotando un descenso del 1%. En el acumulado del año, además, las acciones de PepsiCo acumulan una caída de más del 5%. Tabla con indicadores financieros seleccionados de la empresa. Fuente: XTB Tabla con indicadores financieros seleccionados de la empresa. Fuente: XTB

