Philip Morris International (PM.US) ha publicado sus resultados del tercer trimestre de 2025, superando una vez más las expectativas de los analistas tanto en beneficios como en ingresos. La compañía continúa transformando su negocio hacia productos de riesgo reducido (libres de humo), principalmente gracias al dominio de IQOS y al sólido crecimiento de las ventas de ZYN en Estados Unidos. Sin embargo, el precio de las acciones de la compañía presenta resultados mixtos antes de la apertura del mercado bursátil. A pesar de unas ganancias iniciales de hasta un 3%, las acciones de Philip Morris cotizan actualmente casi un 1,5% por debajo del cierre de ayer. Esto podría indicar que, a pesar de los sólidos resultados, los inversores los esperaban y, en gran medida, los descontaron con antelación.

Los resultados de Philip Morris no convencen

En el tercer trimestre, Philip Morris reportó ingresos de 10.850 dólares millones (consenso: 10.680$ millones) y beneficios ajustadas por acción (GPA) de 2,24$ (pronóstico: 2,09-2,11$), lo que representa aumentos interanuales del 9,4% y el 17,3%, respectivamente. Excluyendo el efecto cambiario, las GPA mejoraron un 13,1%. El segmento de productos libres de humo ahora representa el 41% de los ingresos y más del 42% del beneficio bruto, con un aumento del 16,6% en los envíos de productos libres de humo y un crecimiento orgánico de los ingresos del 13,9%. La compañía aumentó su dividendo trimestral un 8,9%, hasta los 1,47$ por acción, dejando la recalibración de su política de recompra para próximos trimestres.

Philip Morris confirma su estatus como líder mundial de la industria, superando las expectativas en términos de ingresos, márgenes y eficiencia en la transformación de la cartera: los próximos trimestres estarán bajo presión para cumplir los objetivos establecidos para el negocio libre de humo y mantener una alta tasa de conversión a productos de riesgo reducido.

Pronósticos de Philip Morris para 2025

Benficio por acción ajustadas para el año completo: 7,46-7,56$ (anteriormente: 7,43-7,56$)

Crecimiento orgánico previsto de los ingresos para 2025: +8% (previsión del mercado: +7,47%)

Volumen de ventas de ZYN en Estados Unidos (bolsas de nicotina): 800-840 millones de latas (+38-45% interanual)

Inversión en capital: 1600 millones de dólares, principalmente para el desarrollo de productos libres de humo

Crecimiento orgánico previsto del beneficio operativo: 11-12,5%

Ratio deuda/EBITDA: mejora continua hacia el doble para finales de 2026

Sin recompra de acciones a lo largo de 2025

Tasa impositiva efectiva más alta: 22-23%

Se espera una expansión dinámica y continua de IQOS y ZYN, con un enfoque significativo en la UE, Japón y Estados Unidos.

A pesar de los sólidos resultados, las acciones de la compañía están perdiendo terreno justo antes de la apertura de Wall Street. El precio está cayendo por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (-6,4% intradía), que hasta ahora ha sido un soporte clave para la tendencia alcista a largo plazo.

Cotización de las acciones de Philip Morris