Las acciones de Quantum Computing suben un 36 % tras su informe del primer trimestre 📈

Las acciones de la empresa Quantum Computing, del sector de la computaci贸n cu谩ntica y las ciencias de la computaci贸n, registran hoy un alza del 36 % tras superar las expectativas de beneficio neto y reportar un aumento significativo de su posici贸n de efectivo, lo que le otorga m谩s margen temporal para alcanzar una rentabilidad plena y sostenida. El beneficio por acci贸n fue de 11 centavos , superando la estimaci贸n consensuada de una p茅rdida de 7 centavos .

Los ingresos totalizaron 39.000 d贸lares, por debajo de lo esperado (100.000 d贸lares), aunque representan un incremento interanual del 44,44%.

El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre ascendieron a 166,4 millones de d贸lares, lo que supone un aumento interanual de 87,5 millones.

El total de activos se situ贸 en 242,5 millones de d贸lares.

. La empresa anunci贸 avances operativos y financieros significativos en el primer trimestre.

Complet贸 la construcci贸n de su planta de fabricaci贸n de chips fot贸nicos cu谩nticos en Tempe, Arizona.

La instalaci贸n est谩 dise帽ada para atender la creciente demanda de chips fot贸nicos de niobato de litio en capa delgada (TFLN, por sus siglas en ingl茅s), y durante el periodo se anunci贸 su quinto pedido. Las acciones de Quantum Computing Inc. en el mercado estadounidense a煤n se encuentran un 50% por debajo de sus m谩ximos del cuarto trimestre de 2024, cuando todo el sector cu谩ntico experiment贸 una fuerte alza impulsada por declaraciones de Google.

