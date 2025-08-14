EE. UU.: El IPP sube más de lo esperado, +3,7 %

🏛️ Chance of a September interest rate cut slightly decreases after data release
El IPP en EE. UU. repuntó con fuerza inesperadamente (IPP subyacente: +3,7 % frente al 2,9 % estimado) después de que la lectura moderada del mes pasado indicara un impacto limitado de los aranceles de Donald Trump sobre los precios de los bienes de producción.
La mayor presión se observó en el sector alimentario (verduras: +39 %), gasóleo de calefacción y destilados (+15 %) y diésel (+12 %). La presión arancelaria también se observó en los precios de la chatarra de acero y hierro (+4,5 %) y la electrónica (+5 %).
Fuente: XTB Research
El patrón general de las contribuciones individuales apunta a una creciente presión sobre los precios en el sector industrial, cuyos productos se están convirtiendo gradualmente en una nueva fuente de inflación en EE. UU. Hasta ahora, los servicios habían sido el principal impulsor de la inflación, pero el aumento de los costes de los materiales y la preocupación por las cadenas de suministro podrían, tras la introducción de aranceles, repercutir pronto en los precios de una amplia gama de bienes.
Según el mercado de swaps, los inversores no han cambiado significativamente sus expectativas para la reunión de la Fed de septiembre, a pesar de la sorpresa de la inflación del IPC. Actualmente, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos se estima en el 94 %, frente al 98 % anterior al informe.
En el par EUR/USD, el gráfico H1 probó brevemente la media móvil exponencial de 200 períodos (línea dorada en el gráfico), que, desde una perspectiva técnica, podría constituir un importante nivel de soporte. Sin embargo, el impulso bajista inicial se contuvo con relativa rapidez, lo que sugiere que los inversores no han modificado por completo sus expectativas de un recorte de tipos de la Fed en septiembre, una postura moderada para el dólar. Fuente: xStation5
