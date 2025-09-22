Las acciones de Samsung suben ante la noticia de una asociación con Nvidia

Las acciones de Samsung Electronics en el mercado londinense han subido casi un 5%, alcanzando niveles no vistos en mucho tiempo. Este aumento se debió principalmente a informes que indican que la compañía recibió la aprobación de Nvidia para usar sus chips de memoria HBM3E avanzados en aceleradores de inteligencia artificial. Este es un momento clave para el líder tecnológico coreano, que lleva tiempo esforzándose por fortalecer su posición en el creciente mercado de memoria de alto rendimiento.

Los medios locales informan que la versión de memoria HBM3E de Samsung superó con éxito las rigurosas pruebas de calidad exigidas por Nvidia. Este avance abre la puerta a la colaboración con uno de los principales actores de la industria de chips de IA, lo que le da la oportunidad de competir con rivales como SK Hynix y American Micron. Samsung planea comenzar las entregas de estos chips avanzados a Nvidia a partir del cuarto trimestre de 2025, lo cual es especialmente significativo dada la creciente demanda de memoria dedicada a la IA.

Con esta certificación, Samsung se convierte en el tercer proveedor oficial de memoria HBM3E para Nvidia, lo que podría fortalecer significativamente su posición en el mercado global de chips de memoria para IA. Tras años de retrasos y varios intentos fallidos de certificación, esta es una clara señal de que las últimas tecnologías de la compañía cumplen con los más altos estándares de la industria.

Los inversores acogieron esta noticia con entusiasmo, lo que se tradujo en un aumento dinámico del precio de las acciones de la compañía en bolsa. Además, Samsung también ha avanzado en otras áreas clave, como la producción de chips para Tesla, lo que refuerza aún más su posición como actor principal en el mercado de semiconductores. Si bien los pedidos iniciales de memoria HBM3E de Nvidia pueden ser moderados, la aprobación de este producto es un paso importante que podría abrir la puerta a contratos adicionales de mayor envergadura y a una mayor cooperación.

Los analistas destacan que el éxito de Samsung al obtener la certificación de Nvidia no es solo un logro tecnológico, sino también estratégico. Demuestra la capacidad de la compañía para cumplir con los más altos requisitos de la industria y aumenta sus posibilidades de participar en proyectos futuros, como HBM4.

Fuente: xStation5