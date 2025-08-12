Las acciones de SAP se desploman un 5%

SAP (SAP.DE) cayó casi un 5%, alcanzando su nivel más bajo desde abril, debido a un debilitamiento general de las acciones de software. Aunque se desconoce el motivo específico de estas caídas, la preocupación por la competencia basada en inteligencia artificial, especialmente por parte de empresas estadounidenses, podría ser un factor clave para algunos inversores. Sin embargo, por el momento, los analistas de Wall Street no han cambiado su postura sobre la compañía. Según la evaluación de 38 analistas, 26 recomiendan comprar acciones de la compañía. Al mismo tiempo, 5 recomiendan una postura neutral y 3 recomiendan vender. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de SAP se encuentran actualmente entre las de peor rendimiento en Alemania, a pesar de la falta de información corporativa específica. Fuente: xStation Cotización de SAP SAP ha roto por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (la curva del oro en el gráfico) por primera vez desde abril de este año, rompiendo así la anterior tendencia alcista a largo plazo. La dinámica de las caídas de hoy supera tres desviaciones típicas del rango promedio de movimientos de los últimos cinco años. Fuente: xStation

