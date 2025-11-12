Los inversores esperan el fin del cierre del gobierno estadounidense

La sesión del miércoles en Wall Street transcurre en un clima de optimismo cauteloso, mientras los inversores siguen pendientes de las negociaciones para poner fin al cierre del gobierno de EE. UU., que ya ha dejado una huella visible en los mercados y en los datos macroeconómicos. Las expectativas de un acuerdo político en Washington son uno de los principales motores del mejor ánimo bursátil, ya que el fin del bloqueo permitiría reanudar la publicación de informes económicos clave y recuperar la transparencia en la evaluación del estado de la economía estadounidense.

Paralelamente, el mercado observa de cerca las señales procedentes de la Reserva Federal (Fed). Los recientes datos débiles del mercado laboral, incluido un informe ADP por debajo de lo esperado, han reforzado las apuestas de que la Fed podría recortar las tasas de interés ya en diciembre. Un movimiento así se interpretaría como un gesto de apoyo monetario tras el ciclo de endurecimiento reciente. Sin embargo, existen discrepancias dentro del banco central, con algunos miembros defendiendo la prudencia ante el riesgo de reavivar presiones inflacionarias.

Desde el punto de vista macroeconómico, la economía estadounidense sigue mostrando una notable resistencia pese al bloqueo político. El crecimiento se mantiene moderado, aunque ya se perciben signos de desaceleración en sectores como la manufactura y el comercio exterior. Además, la incertidumbre sobre las cadenas de suministro globales y los datos más débiles de China actúan como factores de riesgo que podrían limitar el apetito por riesgo de los inversores.

Actualmente, el mercado se mueve entre la esperanza de un acuerdo presupuestario y las expectativas sobre las decisiones de la Fed, lo que genera un optimismo moderado, pero también evidencia la fragilidad del equilibrio actual. Si el cierre del gobierno termina y la Fed adopta un tono más dovish en diciembre, el mercado bursátil estadounidense podría cerrar el año con un sentimiento claramente más positivo. Por ahora, los inversores permanecen cautelosos, conscientes de que cualquier declaración desde Washington o la Fed podría alterar rápidamente el rumbo del mercado.

Noticias corporativas destacadas