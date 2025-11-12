🔴 EN DIRECTO: ¿Cómo invertir en Renta Fija?

Conclusiones clave ¿Cómo podemos aprovechar los últimos recortes de tipos de los Bancos Centrales?

¿Qué oportunidades ofrece la renta fija y cómo podemos aprovecharlas?

Descubre cómo invertir en renta fija con nuestro seminario especial en directo.

En los últimos meses, los bancos centrales están recortando tipos como pocas veces se ha visto en la historia. Sin embargo, la rentabilidad de los bonos apenas se ha movido. ¿Qué hay detrás de este desajuste? ¿Y cómo podemos aprovechar los nuevos recortes de tipos? Descúbrelo en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que repasaremos todo sobre la renta fija: su funcionamiento, qué esperamos para las próximos meses y cómo aprovechar el entorno actual de tipos. Además, analizaremos los ETFs más interesantes para invertir en este tipo de instrumentos, las implicaciones del aumento de la deuda y el papel que podría jugar la inteligencia artificial en este mercado. ¡No te lo pierdas! Ya en directo. Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.