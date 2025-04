Las acciones de ServiceNow suben un 10% tras resultados

Las acciones de ServiceNow (NOW.US) han subido un 10 % en la sesión previa a la apertura del mercado, tras el informe de resultados del primer trimestre de 2025 de la compañía, que fue mejor de lo esperado. Como líder en software empresarial, ServiceNow es reconocido por sus soluciones de flujo de trabajo basadas en IA que optimizan las operaciones. La compañía superó las expectativas del mercado en todas las métricas comerciales clave. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Resultados de ServiceNow del primer trimestre Ingresos totales : 3.090 millones de dólares, un 19 % más interanual (frente a los 3.080 millones de dólares previstos)

: 3.090 millones de dólares, un 19 % más interanual (frente a los 3.080 millones de dólares previstos) Ingresos por suscripciones : 3.005 millones de dólares, un 19 % más interanual (20 % en moneda constante)

: 3.005 millones de dólares, un 19 % más interanual (20 % en moneda constante) Beneficio bruto : 2.440 millones de dólares (margen bruto del 79 %, ligeramente inferior al 80 % interanual debido al aumento de costes)

: 2.440 millones de dólares (margen bruto del 79 %, ligeramente inferior al 80 % interanual debido al aumento de costes) Beneficio operativo : 451 millones de dólares, un 36 % más interanual

: 451 millones de dólares, un 36 % más interanual Beneficio neto : 460 millones de dólares, en comparación con los 347 millones de dólares del año anterior

: 460 millones de dólares, en comparación con los 347 millones de dólares del año anterior Beneficio por acción diluido : 2,20 dólares frente a los 1,67 dólares del mismo periodo del año anterior

: 2,20 dólares frente a los 1,67 dólares del mismo periodo del año anterior Beneficio por acción ajustado: 4,04 dólares, superando las expectativas del mercado Expansión de la cartera de clientes 508 clientes con un valor contractual anual (ACV) superior a 5 millones de dólares , frente a los 425 del año pasado

, frente a los 425 del año pasado 72 transacciones con un nuevo ACV superior a 1 millón de dólares durante el primer trimestre

de dólares durante el primer trimestre Ingresos contractuales (obligaciones de ejecución restantes) : 10 310 millones de dólares, un 22 % más interanual

: 10 310 millones de dólares, un 22 % más interanual Iniciativas estratégicas que impulsan el crecimiento ServiceNow se mantiene optimista sobre sus perspectivas. Se espera que los ingresos por suscripción y servicios profesionales crezcan en términos absolutos, manteniendo su participación actual en los ingresos totales. Las innovaciones en IA y la expansión global seguirán siendo el eje central de la estrategia de ServiceNow. Con una creciente base de clientes empresariales y un flujo estable de ingresos recurrentes, ServiceNow está bien posicionado para beneficiarse de las tendencias a largo plazo impulsadas por la IA. Cotización de las acciones de ServiceNow Las acciones de ServiceNow habían caído casi un 35% desde sus máximos, pero desde entonces han repuntado con fuerza. Una apertura cercana a los 900 $ sugiere que la acción podría probar la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja) en la sesión de hoy. Source: xStation5 La valoración de las acciones de ServiceNow sigue siendo exigente, pero la compañía sigue demostrando fundamentos de alto crecimiento. En consecuencia, los múltiplos de valoración tradicionales, como el precio-beneficio (P/E), no parecen ser una señal de alerta para la mayoría de los inversores a largo plazo. Source: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P.

