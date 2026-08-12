Las acciones de SK Hynix suben 8% mientras Temasek evalúa una inversión 🗽 ¿Vuelve el interés por el sector de chips de memoria?

Las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix suben hoy tras informes de que Temasek, de Singapur, se está preparando para realizar una inversión directa en los dos fabricantes de semiconductores. Los ADR de SK Hynix suben casi un 8% en la sesión estadounidense, alcanzando alrededor de 153 USD por acción. La noticia llega en un momento favorable para el sector, ya que los resultados de CoreWeave y Super Micro Computer han vuelto a apuntar a una fuerte demanda relacionada con la expansión de la infraestructura de IA. La reacción no se limita a las dos compañías: el KOSPI subió más de un 3,5% hoy, mientras que el sentimiento positivo se ha extendido a otras acciones de semiconductores de Asia, Europa y Estados Unidos.

Según los informes, Temasek, que gestiona una cartera neta valorada en aproximadamente 518.000 millones de SGD (404.500 millones de USD), se está preparando para comprar directamente acciones de Samsung Electronics y SK Hynix.

Según los informes, el fondo considera que los fabricantes de chips de memoria son una parte relativamente infravalorada de la cadena de suministro de IA, especialmente en comparación con otros beneficiarios del auge de inversión en inteligencia artificial.

Las acciones de Samsung y SK Hynix suben más de un 7%, mientras que ambas ya acumulan alzas superiores al 100% desde comienzos de 2026.

Temasek no ha confirmado hasta ahora los informes de los medios, lo que significa que el mercado está descontando actualmente la posibilidad de una operación y no una inversión ya concretada.

¿Por qué Temasek está mirando a los chips de memoria?

La parte más interesante no es la posible compra en sí, sino la lógica detrás de ella. Durante mucho tiempo, la operativa vinculada a la IA se ha centrado principalmente en las GPU, los servidores y los proveedores de capacidad informática. Sin embargo, a medida que los modelos de IA continúan escalando, la memoria se vuelve cada vez más importante, ya que incluso los procesadores más avanzados no pueden gestionar de forma eficiente enormes volúmenes de datos sin suficiente memoria de alto rendimiento.

Esto coloca a SK Hynix y Samsung en una posición estratégicamente importante dentro de la cadena de suministro de IA. Si Temasek realmente considera que los fabricantes de memoria están infravalorados, la inversión representaría una apuesta no solo por el crecimiento continuo del gasto en inteligencia artificial, sino también por que una mayor parte del valor generado por el auge de la IA se desplace hacia los proveedores de memoria.

El desarrollo también es significativo desde la perspectiva del sentimiento. La corrección de julio mostró lo rápido que pueden reaccionar los inversores ante las preocupaciones sobre el ritmo de inversión en centros de datos. Por lo tanto, un compromiso mayor por parte de un importante inversor institucional de largo plazo podría interpretarse como una señal de que los fundamentales del sector siguen siendo atractivos incluso después de que ambas acciones hayan más que duplicado su valor desde comienzos de año.

La IA vuelve a impulsar a las acciones de semiconductores

Temasek no es el único factor detrás de las alzas de hoy. Los sólidos resultados de CoreWeave y las optimistas perspectivas de Super Micro Computer han aliviado las preocupaciones de que la mayor ola de gasto en infraestructura de IA ya pueda estar perdiendo impulso. La reacción positiva se ha extendido a compañías como Advantest, Kioxia, SMIC y TSMC.

Sin embargo, para Samsung y SK Hynix, la pregunta clave es si la enorme demanda de memoria relacionada con la IA puede traducirse en un crecimiento sostenible de los beneficios, en lugar de ser simplemente otra fase del ciclo tradicional de la industria de semiconductores. Los informes en torno a Temasek refuerzan la narrativa de que las acciones de memoria todavía podrían ofrecer valoraciones atractivas en relación con otras partes de la cadena de suministro de IA, pero después de un repunte tan fuerte, las exigencias para los beneficios futuros también han aumentado considerablemente.

Gráfico del precio de los ADR de SK Hynix (intervalo D1)

Fuente: xStation5