Las acciones de Snap se desploman un 21% 📉

Las acciones de Snap Inc. (SNAP.US) se desploman un 21% como consecuencia de los débiles resultados trimestrales de la compañía y de los problemas técnicos con su plataforma publicitaria, que ralentizaron el crecimiento de los ingresos publicitarios. En su informe, Snap indicó que los ingresos crecieron un 8,7% interanual, significativamente por debajo de los trimestres anteriores, con un crecimiento de dos dígitos. Los problemas técnicos provocaron que los anuncios se mostraran a precios reducidos, lo que redujo significativamente la eficacia de la plataforma y desalentó a los anunciantes. Como resultado, algunos clientes están reorientando sus presupuestos publicitarios hacia servicios de la competencia como Meta y Reddit, que ofrecen un mejor retorno de la inversión en marketing. Además, en un contexto estratégico, Snap se enfrenta a una creciente competencia relacionada con el uso de inteligencia artificial por parte de otros actores del mercado de las redes sociales. La caída de las acciones es significativa, ya que los inversores recalculan los riesgos asociados a mantener el impulso de crecimiento tras varios trimestres de sólidos resultados. Snap se enfrenta actualmente a desafíos no solo tecnológicos, sino también de mercado, que podrían limitar su rentabilidad a corto plazo. La compañía ya ha atravesado periodos de pérdidas y ha señalado la posibilidad de una falta de rentabilidad sostenible, lo que refuerza aún más la incertidumbre de los inversores en la actualidad. Resultados del segundo trimestre de Snap Ingresos totales: 1.350 millones de dólares, un 9 % más interanual, en línea con la previsión de 1.350 millones de dólares.

Ingresos por publicidad: 1.170 millones de d贸lares, un 4 % m谩s interanual (la previsi贸n no se especific贸).

Otros ingresos (principalmente por suscripciones a Snapchat Plus): 171 millones de d贸lares, un 64 % m谩s interanual.

Beneficio por acci贸n (BPA): -0,16 d贸lares, ligeramente por debajo de la previsi贸n de -0,15 d贸lares (un 6,67 % menos).

EBITDA ajustado: 41 millones de d贸lares, inferior a los 55 millones de d贸lares del a帽o anterior y a las previsiones de aproximadamente 53 millones de d贸lares.

P茅rdida neta: 263 millones de d贸lares, ligeramente superior a la p茅rdida de 249 millones de d贸lares del a帽o anterior.

Usuarios activos mensuales: 932 millones, un 7 % m谩s interanual.

Usuarios activos diarios: 469 millones, un 9 % m谩s interanual. Flujo de caja de las actividades operativas: 88 millones de d贸lares (en comparaci贸n con -21 millones de d贸lares el a帽o anterior).

Flujo de caja libre: 24 millones de d贸lares (anteriormente -73 millones de d贸lares interanual). Precio de la acci贸n de Snap 聽 Fuente : Plataforma de XTB

