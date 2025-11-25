Google desafía a Nvidia en una nueva batalla por los chips

Alphabet ha anunciado el desarrollo de sus propios procesadores TPU para entrenar modelos de IA, y ahora Meta está considerando usar estos chips en sus centros de datos. Este desarrollo podría tener implicaciones significativas para el mercado de hardware de IA y afectar directamente la posición de Nvidia, que hasta ahora prácticamente ha monopolizado el segmento de GPU en la infraestructura de centros de datos.

Los centros de datos son un pilar fundamental del negocio de Nvidia y representan aproximadamente el 90% de sus ingresos. Las GPU dominantes de Nvidia se han utilizado para entrenar y operar modelos de IA en los entornos de nube más grandes del mundo, lo que proporciona una fuente de ingresos estable y de alto margen. La decisión de Meta de trasladar parte de su infraestructura a las TPU de Google implica que Nvidia podría empezar a perder clientes clave en este segmento estratégico. Incluso una pequeña reducción en la potencia de procesamiento de los centros de datos podría tener un impacto significativo en los resultados financieros y la tasa de crecimiento de la compañía en su área de negocio más rentable.

Al mismo tiempo, Alphabet está ampliando su infraestructura de TPU y, en colaboración con Broadcom, está desarrollando chips que ofrecen un mayor rendimiento con un menor consumo energético. El modelo insignia Gemini 3, entrenado principalmente con TPU, demuestra que Google está probando y monetizando activamente sus procesadores en escenarios reales de IA, lo que le otorga a la compañía una ventaja tecnológica y, potencialmente, nuevas fuentes de ingresos. Para Nvidia, esto se traduce en una creciente competencia no solo en potencia de procesamiento, sino también en eficiencia energética y rentabilidad, factores cruciales para la expansión de los centros de datos.

A medida que Meta y otros líderes tecnológicos adopten potencialmente las TPU a mayor escala, Nvidia podría verse obligada a reconsiderar su estrategia de precios y acelerar la inversión en nuevas generaciones de GPU para mantener su ventaja en el segmento más rentable de los centros de datos. Estas medidas podrían afectar directamente tanto a los márgenes como al crecimiento de los ingresos en esta área crítica.

La posible colaboración entre Meta y Google en el desarrollo de TPUs indica una importante reorganización del poder en la industria de la IA. Alphabet y Broadcom están fortaleciendo sus posiciones, mientras que Nvidia se enfrenta a un riesgo real de perder cuota de mercado en el segmento estratégico de centros de datos que representa casi el 90% de sus ingresos. En los próximos meses, el ritmo de adopción de TPUs por parte de las grandes empresas y el desarrollo de Gemini 3 podrían determinar la evolución del equilibrio de poder en el mercado de hardware de IA.